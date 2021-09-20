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شكرا لقرائتكم خبر عن سعر اليورو اليوم الاثنين 20-9-2021 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تراجع سعر اليورو اليوم الاثنين 20-9-2021، بالبنوك المصرية أمام الجنيه، خلال التعاملات الصباحية بالبنوك العاملة فى مصر، مسجلا فى البنك الأهلى المصري 18.30جنيه للشراء، و18.46 للبيع، مقابل سعره بختام تعاملات أمس كان بـ 18.33جنيه للشراء، و18.55 للبيع، أما متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى سجل 18.36جنيه للشراء، و18.48 جنيه للبيع.
ويقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديث فورى للأسعار حال تغيرها.
وسجل سعر اليورو فى بعض البنوك كالتالى:
سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى18.36 جنيه للشراء.
سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى18.36 جنيه للشراء.
18.48 جنيه للبيع.سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى18.30 جنيه للشراء.
18.46 جنيه للبيع.
سعر اليورو فى بنك مصر18.31 جنيه للشراء.
18.46 جنيه للبيع.سعر اليورو فى بنك الإسكندرية18.30 جنيه للشراء.
18.58 جنيه للبيع.سعر اليورو فى بنك البركة18.33 جنيه للشراء.
18.48 جنيه للبيع.
سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib18.33 جنيه للشراء.
18.48 جنيه للبيع.سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى18.36 جنيه للشراء.
18.48 جنيه للبيع.