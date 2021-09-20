شكرا لقرائتكم خبر عن التنظيم والإدارة ينتهى من تقييم أكثر من 6 آلاف متقدم لشغل وظائف بوزارة الري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، عن انتهاء الجهاز من تقييم 6 آلاف و138 متقدما لشغل 238 وظيفة مهندس بالمجموعة النوعية لوظائف الهندسة للتخصصات "ميكانيكا وكهرباء ومدنى واتصالات و حاسب آلى" بالمستوى الوظيفي الثالث "ج" بوزارة الموارد المائية والري، وذلك في أول مسابقة مركزية ينفذها الجهاز منذ إقرار قانون الخدمة المدنية في 2 نوفمبر عام 2016.

وقال الشيخ إنه من المقرر بدء تقييم من تخلف عن الحضور والبالغ عددهم 2459 متقدما بدءا من يوم السبت المقبل الموافق 25 سبتمبر وحتى يوم الثلاثاء 28 من نفس الشهر، مشيرا إلى أن الجهاز ينفذ أعمال التقييم بمركز تقييم القدرات والمسابقات التابع له، وذلك وسط إجراءات احترازية مشددة لمنع انتشار فيروس كورونا، مشيرا إلى أن جميع أعمال التقييم بالمركز تتم بشكل إلكتروني بدءا من دخول الممتحن وحتى ظهور النتيجة دون أدنى تدخل بشري، بهدف تحقيق العدالة والشفافية وإرساء مبدأ تكافؤ الفرص في التوظف.

وأكد الشيخ على أنه من حق المؤسسات الحكومية أن توظف أفضل الكفاءات الموجودة في سوق العمل الراغبة في التقدم للوظائف الحكومية، كما أن المنظومة توفر كافة متطلبات العدالة والنزاهة في اختبار المتقدمين.

وكان الجهاز قد أعلن عن هذه المسابقة قبل فتح باب التقدم لها ب 15 يوما حتى يتمكن الراغبين في التقدم من تجهيز المستندات المطلوبة، وتم فتح باب التقدم اون لاين على موقع بوابة الوظائف الحكومية التابعة للجهاز خلال الفترة من 15 يوليو وحتى 5 أغسطس 2021، وبالتالي بلغ عدد ساعات التقدم 473 ساعة، في حين أن التقدم المعتاد باليد في المسابقات المماثلة كان في السابق يمتد لمدة اسبوعين بواقع 10 أيام عمل أي 60 ساعة تقدم فقط.

من الجدير بالذكر أن الجهاز يقوم بتنفيذ المسابقة في إطار تطبيقه لنص المادة 12 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، والتي تنص على أن يكون التعيين بموجب قرار يصدر من رئيس الجمهورية أو من يفوضه، على أساس الكفاءة والجدارة، دون محاباة أو وساطة من خلال إعلان مركزي على موقع بوابة الحكومة المصرية متضمنا البيانات المتعلقة بالوظيفة وشروط شغلها على نحو يكفل تكافؤ الفرص والمساواة بين المواطنين، وفي جميع الأحوال يشترط لشغل الوظائف أن تكون شاغرة وممولة.

ويكون التعيين في تلك الوظائف بامتحان ينفذه الجهاز من خلال لجنة للاختيار، ويشرف عليه الوزير المختص، على أن يكون التعيين بحسب الأسبقية الواردة في الترتيب النهائي لنتيجة الامتحان، وعند التساوى يقدم الأعلى في مرتبة الحصول على المؤهل المطلوب لشغل الوظيفة، فالدرجة الأعلى في ذات المرتبة، فالأعلى مؤهلا، فالأقدم في التخرج، فالأكبر سنا.