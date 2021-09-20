شكرا لقرائتكم خبر عن خام برنت يفقد قرابة 2.5% بفعل مخاوف الاقتصاد الصيني والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم وسعت أسعار الخام الدولي "نفط خام برنت" من تراجعها مع افتتاح السوق الأمريكية الاثنين لتفقد قرابة 2.5% ، مواصلة خسائرها لليوم الثالث على التوالي ، مسجلة أدنى مستوى فى أسبوع ، بفعل تصاد المخاوف حول الاقتصاد الصيني ثاني أكبر مستهلك للوقود فى العالم.

انخفض خام برنت بحوالي 2.5 % إلى مستوي 73.61$ للبرميل الأدنى فى أسبوع ، من مستوى الافتتاح عند 75.44$ ، وسجل أعلى مستوي عند 75.45$.

عند تسوية الأسعار يوم الجمعة ،فقد الخام الدولي "نفط برنت" نسبة 0.4% ،فى ثاني خسارة يومية على التوالي ، مع استمرار عمليات التصحيح من أعلى مستوى فى ستة أسابيع عند 76.10$ للبرميل.

وعلى صعيد تعاملات الأسبوع الفائت ،حققت أسعار النفط العالمية ارتفاعا بمتوسط 3.5 % ، فى رابع مكسب أسبوعي على التوالي ، بفضل آمال الطلب القوي على الوقود فى الولايات المتحدة.

تصاعدت أزمة إيفرجراند شركة التطوير العقاري الأكثر مديونية فى العالم ، مع تزايد الشكوك حيال قدرة الشركة الصينية على الوفاء بالتزاماتها ،الأمر الذي زاد المخاوف بشأن سلامة سوق العقارات والائتمان فى الصين.

ضخ بنك الشعب الصيني سيولة قصيرة المدي فى النظام المالي ،تقدر بحوالي 90 مليار يوان صيني "بما يعادل 14 مليار دولار أمريكي" ضمن محاولات تهدئة مخاوف أسواق المال العالمية حيال أوضاع ثاني أكبر اقتصاد فى العالم.