شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار يسجل أعلى مستوى فى 4 أسابيع والأنظار على اجتماع الاحتياطي الاتحادي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار الأمريكي بالسوق الأوروبية يوم الاثنين مقابل سلة من العملات العالمية، ليوسع مكاسبه لليوم الثالث على التوالي ، مسجلا أعلى مستوى فى أربعة أسابيع ، بفضل تسارع عمليات شراء العملة الأمريكية كأفضل استثمار بديل ، لمخاوف حول أزمة شركة إيفرجراند الصينية ،وكأفضل استثمار متاح فى ظل الاحتمالات القوية لقرب تشديد السياسة النقدية فى الولايات المتحدة ،وبهدف الحصول على أدلة واضحة حول تلك الاحتمالات ينتظر المستثمرين اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي هذا الأسبوع.

زاد مؤشر الدولار بأكثر من 0.2 % إلى مستوى 93.45 نقطة الأعلى منذ 23 آب/أغسطس الماضي ، ومستوي افتتاح تعاملات اليوم عند 93.24 نقطة، وسجل أدنى مستوى عند 93.20 نقطة.

أنهي المؤشر تعاملات يوم الجمعة مرتفعا بنسبة 0.4% ، فى ثاني مكسب يومي على التوالي ، بفضل تركيز المستثمرين على شراء العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية.

وحقق مؤشر الدولار الأمريكي ارتفاعا بنسبة 0.7% الأسبوع الماضي ، فى ثاني مكسب أسبوعي على التوالي ، بعدما عززت بيانات مبيعات التجزئة فى الولايات المتحدة ،من احتمالات قرب تشديد السياسة النقدية الأمريكية.

زادت عمليات شراء العملة الأمريكية كأفضل استثمار بديل مطلع هذا الأسبوع ، فى ظل تصاعد أزمة شركة إيفرجراند الصينية ،والتي أدت إلى تصاعد المخاوف حيال سلامة سوق العقارات والائتمان فى ثاني أكبر اقتصاد فى العالم.

بجانب ذلك لا يزال تركيز المستثمرين منصبا على شراء الدولار كأفضل استثمار متاح ، فى ظل الاحتمالات القوية لقرب تقليص برنامج شراء السندات فى الولايات المتحدة ، فى خطوة أساسية تأتي قبل المضي قدما فى تنفيذ خطة رفع أسعار الفائدة الأمريكية.

من أجل إعادة تقييم تلك الاحتمالات، يترقب المستثمرين هذا الأسبوع، اجتماع السياسة النقدية الدوري لمجلس الاحتياطي الاتحادي، والذي من المتوقع على نطاق واسع أن يوفر أدلة قوية حول توقيت تقليص برنامج شراء السندات.