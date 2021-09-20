شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأوروبية تهبط لأدنى مستوى فى شهرين بفعل مخاوف أزمة "إيفرجراند" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم هبطت الأسهم الأوروبية بالتعاملات الصباحية يوم الاثنين لأدنى مستوى فى شهرين ، لتواصل خسائرها للجلسة الثانية على التوالي ، بفعل عزوف المستثمرين عن المخاطرة ، وتسارع عمليات البيع المفتوحة ،بفعل تصاعد المخاوف حول أزمة ديون شركة إيفرجراند الصينية.

انخفض مؤشر داو جونز ستوكس أوروبا 600 بأكثر من 1.8% حتى الساعة 10:50 بتوقيت جرينتش ،وسجل مستوى 452.43 نقطة الأدنى منذ 21 تموز/يوليو الماضي ، وأنهي المؤشر جلسة الجمعة منخفضا بنسبة واحد بالمئة ، بفعل مخاوف تشديد السياسة النقدية فى الولايات المتحدة.

على صعيد جلسات الأسبوع الماضي ،فقد مؤشر داو جونز أوروبا حوالي 1.1% ، فى ثالث خسارة أسبوعية على التوالي ، بفعل عزوف المستثمرين عن المخاطرة ، لمخاوف حيال قيام البنوك المركزية العالمية بتشديد السياسة النقدية.

تراجع مؤشر ستوكس أوروبا على نطاق واسع بالتعاملات الصباحية يوم الاثنين فى أولى جلسات الأسبوع ، ليعمق خسائره للجلسة الثانية على التوالي ، مسجلا أدنى مستوى فى شهرين ،مع وجود معظم البورصات والقطاعات الرئيسية فى أوروبا فى المنطقة الحمراء.

تصدر قطاع التعدين والموارد الأساسية ، قائمة القطاعات الخاسرة فى أوروبا ، مع انخفاض بأكثر من 2.5% ، بفعل تصاعد المخاوف حيال الاقتصاد الصيني أكبر اقتصاد مستهلك للمعادن والسلع ،تاليه قطاع البنوك والشركات المالية مع هبوط بحوالي 2.0%.

ضخ بنك الشعب الصيني سيولة قصيرة المدي فى النظام المالي ،تقدر بحوالي 90 مليار يوان صيني "بما يعادل 14 مليار دولار أمريكي" ضمن محاولات تهدئة مخاوف أسواق المال العالمية بشأن أزمة ديون شركة إيفرجراند.

تصاعدت أزمة إيفرجراند شركة التطوير العقاري الأكثر مديونية فى العالم ، مع تزايد الشكوك حيال قدرة الشركة الصينية على الوفاء بالتزاماتها ،الأمر الذي زاد المخاوف بشأن سلامة سوق العقارات والائتمان فى الصين "ثاني أكبر اقتصاد فى العالم".

فقدت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد أند بورز 500 اليوم بأكثر من 1.1% ،وسجلت أدنى مستوى فى خمسة أسابيع قبل افتتاح جلسة التداولات الرسمية فى وول ستريت ،و أنهي المؤشر جلسة الجمعة منخفضا بنسبة 0.9% ، فى ثاني خسارة يومية على التوالي ، بفعل مخاوف قرب تشديد السياسة النقدية فى الولايات المتحدة.

فى أوروبا تراجع مؤشر يورو ستوك 50 بنسبة 2.3% ،وفى ألمانيا انخفض مؤشر داكس بنسبة 2.4% ليتصدر قائمة الأسواق الخاسرة فى أوروبا ، وفى فرنسا نزل مؤشر كاك 40 بنسبة 2.25% ، و فى لندن فقد مؤشر فايننشال تايمز 100 قرابة 1.7%.