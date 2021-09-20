شكرا لقرائتكم خبر عن بنك أوف أمريكا يتلقى دفعة إيجابية – تحليل – 20-09-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد سهم بنك أوف أمريكا (BAC) في آخر جلساته، وذلك على اثر استناد السهم لدعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، والذي تزامن مع استناده لخط اتجاه رئيسي صاعد على المدى المتوسط، ما أكسب السهم زخماً إيجابياً ساعده على تحقيق مكاسب بنسبة بلغت 0.12% بما يعادل 5 سنت ليستقر السهم على سعر 40.50 دولار، كما نلاحظ وسط ذلك بدء توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع.

لهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الصعود للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 40.25، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 43.45.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: صاعد