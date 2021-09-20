شكرا لقرائتكم خبر عن سيتي جروب يتشبث بالاتجاه الصاعد – تحليل – 20-09-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض قليلاً سهم سيتي جروب (C) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وسط محاولاته المستمرة اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على التعافي والارتفاع من جديد، ليسجل خسائر طفيفة في آخر جلساته بنسبة بلغت -0.06% ليخسر السهم نحو 6 سنت ويستقر على سعر 69.96 دولار، ليستند السهم بهذا الانخفاض إلى خط اتجاه رئيسي صاعد على المدى المتوسط، بالتزامن مع استناده لدعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، وذلك وسط توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية.

لهذا تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، ولكن بشرط ثبات مستوى الدعم المحوري 69.35، ليستهدف مستوى المقاومة المهم 74.55.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح ارتفاعه