شكرا لقرائتكم خبر عن كاتربللر يعمق من خسائره – تحليل – 20-09-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم كاتربللر (CAT) في آخر جلساته، وذلك وسط تأثر السهم بكسره لخط اتجاه رئيسي صاعد في وقت سابق، وتحت سيطرة موجة تصحيحية هابطة على المدى القصير، ليسجل السهم خسائر جديدة بنسبة بلغت -1.89% ليخسر السهم نحو 3.85 نقطة ويستقر على سعر 199.75، كما يعاني السهم بالضغط السلبي بسبب تداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ونلاحظ بدء ظهور تقاطع سلبي بمؤشرات القوة النسبية.

لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره دون مستوى المقاومة 205.30، ليستهدف أولى مستويات الدعم عند 192.75.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: هابط