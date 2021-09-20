شكرا لقرائتكم خبر عن ديزني يظهر المزيد من العلامات الإيجابية – تحليل – 20-09-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد قليلاً سهم ديزني (DIS) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وذلك وسط تأثر السهم باختراقه لخط تصحيحي هابط في وقت سابق على المدى القصير، ليحقق السهم مكاسب في آخر جلساته بنسبة بلغت 0.07% ليكسب السهم نحو 13 سنت ويستقر على سعر 183.47 دولار، كما يستفيد السهم من الدعم الإيجابي المتواصل لتداولاته اعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، كما نلاحظ وسط ذلك بدء ظهور تقاطع إيجابي بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق تشبع بيعي مبالغ فيها مقارنة بحركة السهم.

لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الصعود للسهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة 183.25، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 200.00.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: صاعد