شكرا لقرائتكم خبر عن فورد يتخلص من ضغطه السلبي – تحليل – 20-09-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد سهم فورد (F) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وسط سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل، مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، بالرغم من وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، ليحقق السهم مكاسب جديدة في آخر جلساته بنسبة بلغت 1.12% ليكسب السهم نحو 15 سنت ويستقر على سعر 13.55 دولار، لينجح السهم بارتفاعه الأخير في التخلص من الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

لهذا نحن نتوقع المزيد من الصعود للسهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة ان استقر أعلى مستوى 13.40، ليستهدف أولى مستويات المقاومة المهمة عند 14.80.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: صاعد