شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع جماعي لمؤشرات البورصة المصرية بمستهل تعاملات جلسة الاثنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بتراجع جماعي للمؤشرات، وذلك بعدما أغلقت أمس على هبوط.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.26% ليصل إلى مستوى 10861 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.41% ليصل إلى مستوى 2355 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.33% ليصل إلى مستوى 13286 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.43% ليصل إلى مستوى 4230 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.32% ليصل إلى مستوى 2754 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.34% ليصل إلى مستوى 3740 نقطة.

في السياق ذاته تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الأحد، إذ باع مجلس إدارة شركات زهراء المعادي للاستثمار والتعمير، كفر الزيات للمبيدات والكيماويات، العربية للمحابس، المجموعة المصرية العقارية، الاتحاد الصيدلي للخدمات الطبية والاستثمار 105 ألف سهم، 2297 سهم، 100 ألف سهم، 281.03 ألف سهم، 20875 سهم، على التوالي، فيما اشترى مجلس إدارة شركتي العبور للاستثمار العقاري، برايم القابضة للاستثمارات المالية 2000 سهم، 137273 سهم، على التوالي، كما اشترى مساهم رئيسي بشركتي دلتا للإنشاء والتعمير، مستشفى النزهة الدولي 27 ألف سهم، 48.2 ألف سهم، على التوالي، واشترت إدارة البنك التجاري الدولي (مصر) 50 ألف سهم.

في سياق آخر أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، إلغاء جميع العمليات المنفذة على الورقة المالية الإسماعيلية مصر للدواجن المنفذة بجلسة أمس الأحد، مع تعديل سعر الفتح لجلسة اليوم إلى 13.17 جنيه.

كما أعلنت الهيئة، صدور قرار رئيس الهيئة رقم (720) لسنة 2021 بوقف شركتي المصرية للتنمية والاستثمارات المالية – اديك وكذا قرار الوقف رقم (721) لسنة 2021 المصرية القابضة لمواد التعبئة والتغليف وجارى استكمال السير في إجراءات المادة (30) من قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 بإلغاء الترخيص.