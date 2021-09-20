شكرا لقرائتكم خبر عن زيادة رأس مال شركة السد العالى للمشروعات الكهربائية لـ300 مليون جنيه ‬ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافقت الجمعية العامة غير العادية لشركة السد العالى للمشروعات الكهربائية هايديلكو على زيادة رأس مال الشركة الاسمى والمرخص به لـ300 مليون جنيه.

وبحسب ما نشرته جريدة الوقائع الرسمية اليوم، وافقت الجمعية العامة، برئاسة المهندس هشام أبو العطا، رئيس القابضة للتشييد والتعمير على زيادة رأس مال الشركة المدفوع لـ 95 مليون جنيه، موزعة على 19 مليون سهم بقيمة اسمية 5 جنيهات للسهم الواحد.

كما وافقت الجمعية العامة على تعديل المادة 6 من النظام الاساسى للشركة وفق المتغيرات الجديدة.