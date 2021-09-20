شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الدولار اليوم الاثنين 20-9-2021 فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل سعر الدولار اليوم الاثنين 20-9-2021، استقراره أمام الجنيه المصرى، ببداية التعاملات الصباحية بالبنوك العاملة فى مصر، مسجلًا ثباتًا فى البنك الأهلي المصري وبنك مصر عند سعر 15.64 جنيه للشراء، 15.74 جنيه للبيع، وفى بنك القاهرة عند سعر 15.66 جنيه للشراء، 15.76جنيه للبيع، بينما سجل متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى 15.65 جنيه للشراء، 15.75 جنيه للبيع.

ويقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديثا فوريا للأسعار حال تغيرها.



وسجل سعر الدولار فى بعض البنوك كالتالى:

سعر الدولار فى البنك المركزى المصري15.65 جنيه للشراء.

15.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك الأهلي المصري15.64 جنيه للشراء.

15.74 جنيه للبيع.





سعر الدولار فى بنك الإسكندرية15.65 جنيه للشراء.

15.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة15.66 جنيه للشراء.

15.76 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر15.64 جنيه للشراء.

15.74 جنيه للبيع.





سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"15.66 جنيه للشراء.

15.76 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى مصرف أبو ظبى الإسلامى15.68 جنيه للشراء.

15.76 جنيه للبيع.