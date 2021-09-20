شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل.. اجتماع اللجنة العليا لمؤتمر إيجبس 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ترأس المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، الاجتماع الأول للجنة العليا لمؤتمر ومعرض مصر الدولى للبترول "إيجبس 2022" لمتابعة اجراءات تنظيم وبرنامج النسخة الخامسة من المؤتمر، والذى سيقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، فى الفترة من 14 – 16 فبراير 2022، تحت شعار "شمال أفريقيا والبحر المتوسط .. تلبية احتياجات اليوم من الطاقة".

وخلال الاجتماع، أكد الملا أن الفترة القادمة ستشهد تحسن مناخ عقد المؤتمرات والفعاليات حول العالم، والتى كانت قد توقفت تماماً نتيجة التحديات التى فرضتها جائحة كورونا فى ظل التوسع فى برامج التطعيم الوقائى من الفيروس، مشيراً إلى أن النسخة القادمة من المؤتمر ستشهد التزام وتطبيق كامل لكافة الإجراءات الاحترازية وقواعد التباعد الإجتماعى.

حضر الاجتماع عدد من رؤساء شركات البترول العالمية الراعية للمؤتمر وقيادات قطاع البترول ومسئولى شركة دى إم جى العالمية المسئولة عن تنظيم المؤتمر سواء بالحضور أو من خلال تقنية الفيديوكونفرانس.

وأضاف الملا أن المؤتمر يشهد اهتمام عالمى متزايد فى ظل النجاحات التى حققها فى النسخ الأربع الماضية وتقديمه منصة لتبادل الخبرات واستعراض أحدث التكنولوجيات الحديثة التى تشهدها مختلف مجالات صناعة البترول وفتح مجالات لأداء الأعمال وأفاق جديدة لجذب الاستثمارات العربية والأجنبية خاصة في ضوء التحديات التي واجهت الصناعة بعد جائحة كورونا.

ومن المقرر أن تشهد فعاليات المؤتمر هذا العام حضور أكثر من 26 ألف مشارك وأكثر من 260 متحدث من المسئولين والخبراء ورؤساء الشركات فى نطاق 5 موضوعات أساسية للمؤتمر وهى المؤتمر الاستراتيجى والمؤتمر الفنى ومؤتمر التمويل والاستثمار ومؤتمر السلامة والصحة المهنية وحماية البيئة ومؤتمر المساواة في الطاقة ، كما ستشهد النسخة الخامسة لأول مرة تخصيص عدة جلسات في مجالات الهيدروجين والغاز الطبيعى المضغوط لاستعراض أحدث التكنولوجيات المستخدمة عالمياً في مجال الطاقة النظيفة ، وسيشهد المعرض المصاحب مشاركة أكثر من 450 عارض من شركات البترول العالمية والمحلية ، ويستهدف المؤتمر هذا العام من خلال برنامج مشاركة الشباب في الجامعات فتح مجالات التدريب لهم للتعرف على أنشطة صناعة البترول.



اجتماع اللجنة العليا لمؤتمر إيجبس 2022



وزير البترول والثروة المعدنية مع رؤساء شركات البترول العالمية المشاركة فى مؤتمر إيجبس 2022