شكرا لقرائتكم خبر عن برميل النفط يسجل 71 دولارًا في بداية أسبوع التداول والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استهلت أسعار العقود الآجلة للنفط تعاملات الأسبوع الجديد اليوم الاثنين بتراجع جديد في الوقت الذي تتجه فيه الأنظار نحو اجتماع مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي توقعا لإشارات بشأن سجب إجراءات التحفيز النقدي.

وتراجع سعر العقود الآجلة في تعاملات نيويورك بنسبة 0.8% إلى 71 دولار للبرميل في ظل تراجع أوسع لبورصات الأوراق المالية في آسيا.

في الوقت نفسه واصل الدولار الأمريكي ارتفاعه لليوم الثالث على التوالي وهو ما يقلل جاذبية السلع والمواد الخام بالنسبة للمستثمرين.