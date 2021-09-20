شكرا لقرائتكم خبر عن "سيارات لنقل الزائرين".. تعرف على الخدمات الجديدة بقلعة صلاح الدين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عملت وزارة السياحة والآثار خلال الفترة الماضية على تطوير الخدمات بقلعة صلاح الدين الأيوبي، في إطار رؤية ورسالة الوزارة للنهوض بقطاعي السياحة والآثار، وتعزيز ريادة مصر كوجهة سياحية كبرى حديثة ومستدامة، من خلال ما تملكه من موارد ومقومات سياحية وطبيعية وبشرية وأثرية غنية ومتنوعة، والمحافظة على الإرث الحضاري المصري الفريد للأجيال القادمة والبشرية.

وتم تطوير وتوفير عدد من الخدمات وسبل الاتاحة بالمنطقة الأثرية بما يعمل على راحة الزائرين المصريين والسائحين ومنها السيارات الكهربائية التي سيتم تخصصها لنقل الزائرين من مكان لآخر أثناء جولتهم داخل القلعة. وهي سيارات مزودة بشاشات ذكية لقياس مدي رضاء الزائرين عن تجربتهم أثناء الزيارة، بالإضافة إلي ماكينات البيع الذاتي للمشروبات والأطعمة والتي سوف تستخدم بالكروت الذكية تيسيرا على الزائرين.

كما تم تطوير دورات المياه ورفع كفاءة أماكن الوضوء وتطوير شباك التذاكر والتي من المقرر أن تتم عن طريق الدفع الالكتروني، بالإضافة الى تزويد المنطقة الأثرية بعدد من اللوحات الإرشادية والمقاعد والمظلات الخشبية لوقاية الزائرين من أشعة الشمس، وعمل ممرات ممهدة لإتاحة القلعة للزائرين من ذوي الهمم.

وتستمر أعمال الترميم والصيانة الجارية بجامع محمد على من جلى رخام الأرضيات وترميم النقوش الكتابية الملونة وأعمال الإضاءة ببيت الصلاة وآخر مستجدات إصلاح الساعة والصحن وساحة البانوراما والبرجولة الملكية أمام قصر الجوهرة.