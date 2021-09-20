شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب اليوم.. عيون المستثمرين تتجه للانتخابات الفيدرالية بكندا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتجه أنظار المستثمرين في أسواق العملات والمعادن إلي كندا اليوم مع عودة التداولات العالمية في البورصات، وذلك انتظارا لما تسفر عنه الانتخابات البرلمانية الفيدرالية في كندا، والتي يكون لنتائجها آثار مباشرة على قرارات المستثمرين، وذلك مع وضوح ملامح وشكل السياسية الفيدرالية في كندا.

أسواق المعادن والعملات والأسهم تتوقف يومي السبت والأحد، إذ يكون آخر يوم للتداول على الذهب هو مساء الجمعة، ساعة متأخرة من مساء الجمعة من كل أسبوع.

أسعار الذهب في البورصات العالمية والأسهم والمعادن شهدت اضطرابات واضحة الأسبوع الماضي، وذلك وسط ترقب اجتماع ومؤتمر البنك الفيدرالي الأمريكي والمرتقب يوم الأربعاء القادم.

سوق الذهب العالمي كان أكثر المتضررين من مخاوف المستثمرين من تغيرات السياسية الأمريكية بشأن إمكانية تقليص التحفيز الاقتصادي، حيث هوى الذهب أكثر من 3% على مدار جلسات الأسبوع لتنزل أونصة الذهب إلي مستويات 1754 دولار.

ماذا عن سوق الذهب في مصر، سعر الذهب في مصر هبط أكثر من عشرة جنيهات على مدار الأسبوع، حيث يسجل الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا 771 جنيها للجرام وعيار 18 يسجل 661 جنيها للجرام وعيار 24 يسجل 882 جنيها للجرام في تداولات الاثنين مع ترقب تغيرات واضحة خلال الساعات القادمة.