شكرا لقرائتكم خبر عن "الخضروات والفاكهة": إنتاج العروة الشتوية أدى لانخفاض أسعار الطماطم والليمون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة عن ظهور بشائر محاصيل العروة الشتوية من انتاج جنوب الوادى والصعيد ، موضحة أن أسعار المحاصيل الشتوية جيدة خلال تلك الفترة ، متوقعة زيادة المعروض بشكل تدريجي مع وانخفاض السعر مع ظهور محاصيل الدلتا والإسماعيلية والشرقية .

قال حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن انتاج العروة الشتوية من محافظات الصعيد بدأ في الظهور وهو ما انعكس على أسعار بعض الأصناف، ومنها: الطماطم واليمون والباذنجان وجميعها أسعارها انخفضت لما يقرب من 20% عن الفترة الماضية.

وأضاف النجيب في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن أسعار الطماطم حاليا تتراوح بين 2 – 3 جنيهات سعر الجملة ، إضافة الى أسعار الليمون التي تتراوح بين 5 – 8 جنيهات ، مشيرا إلى أنه في نفس التوقيت العام الماضي وصل سعر الكيلو لـ60 جنيها .