شكرا لقرائتكم خبر عن حركة البضائع المنقولة بحرا تسجل 40.6 مليون طن بالربع الأول من عام 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت حركة البضائع المنقولة بحرا ارتفاعا طفيفا في الفترة الأخيرة، وفق بيانات حكومية، حيث بلغ حجم الحمولات نحو 40.6 مليون طن في الربع الأول من عام 2021، بينما 39.2 مليون طن في الربع الأول من عام 2020، بزيادة طفيف بلغت 1.4 مليون طن، وسجلت حركة البضائع في الربع الرابع من عام 2020 نحو 40.4 مليون طن، مقابل 39.3 مليون طن في الربع المقابل عام 2019، بزيادة مليون طن.

وترصد بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تطور حركة ركاب النقل البحري، حيث بلغ عدد الركاب 45.5 ألف راكب بالربع الأول من عام 2021، بينما كانوا 104 ألف راكب بالربع الأول من عام 2020، أما بالربع الرابع من عام 2020، فقد سجل عدد الركاب 45.5 ألف راكب، مقابل 149.3 ألف راكب في الربع المناظر من عام 2019.

وارتفع أعداد السفن العابرة بقناة السويس إلى 1286 سفينة في شهر يوليو الماضي، مقابل 1069 سفينة في نفس الشهر عام 2020، بزيادة بلغت 217 سفينة، بينما بلغ عدد ناقلات البترول العابرة 384 ناقلة في يوليو الماضي، مقابل 355 ناقلة في نفس الشهر عام 2020، بزيادة بلغت 29 ناقلة.