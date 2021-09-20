الاقتصاد

تفاصيل دعم البنك الدولى لتمكين المرأة وزيادة مشاركتها بالأعمال في 7 معلومات

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القاهرة - سامية سيد - تتواصل جهود مجموعة البنك الدولى لتحقيق المساواة بين الجنسين في مختلف دول العالم ، سواء فيما يتعلق بالحصول على الوظائف خاصة العليا منها أو المساواة في الرواتب والأجور والمعاملات تعرف على تفاصيل جهود البنك الدولى في تحقيق ذلك في 7 معلومات في مصر .  

1 - تمثل النساء نسبة 50% من تعداد السكان، وتظهر النتائج أن إجمالي الناتج المحلي سيرتفع بنسبة 34% إذا تساوى معدل مشاركة المرأة في العمل مع الرجل.

 2 - تشير نتائج الدراسات الخاصة بالقطاع المالي المصري إلى أن معدل مشاركة المرأة مرتبط بدرجة استقرار البنوك وتعافي النشاط المالي خاصة على مستوى المديرين التنفيذيين ومجلس الإدارة.

3 - على الرغم من تمثيل المرأة على نحو أفضل في الحكومة والقطاع العام، فإن نسبة النساء العاملات في القطاع الخاص لا تتجاوز 18% من القوى العاملة النسائية (مقارنة بنسبة 36% في الحكومة والقطاع العام معا).

4 - تحصل النساء، في المتوسط، على أجر أقل بنسبة 34% في الساعة من نظرائهن من الرجال، كما أن تمثيلهن في مجالس إدارة الشركات (9.7%) وفي الوظائف الإدارية (7.1%) أقل من نظرائهن الذكور.

5 -  شارك البنك الدولي المجلس القومي للمرأة بدعم من سفارة المملكة المتحدة في مصر لإعادة إحياء "شهادة الخاتم المصري للمساواة بين الجنسين".

6 - يعزز هذا النموذج المساواة بين الجنسين في القطاع الخاص من خلال بناء سلسلة من الممارسات الجيدة في مجالات الاختيار والتوظيف؛ و التطوير المهني؛ و التوازن بين العمل والحياة الأسرية؛ و سياسات مكافحة والمضايقات التي تتعرض لها المرأة.

 7 - يمثل نموذج المساواة بين الجنسين – الذي أطلقه البنك على الصعيد العالمي في عام 2001 – جهدا مشتركا بين الحكومة وشركات القطاع الخاص المشاركة.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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