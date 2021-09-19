شكرا لقرائتكم خبر عن "الاتصالات": ورشة لمديري وحدات التحول الرقمي بالجهات المنتقلة للعاصمة الإدارية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقدت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ورشة عمل حول البنية التحتية للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمقر الوزارة بالقرية الذكية، بمشاركة 109 من قيادات وحدات نظم المعلومات والتحول الرقمي في نحو 43 وزارة وهيئة عامة من الجهات المنتقلة للعاصمة الإدارية الجديدة.

وجاءت ورشة العمل استكمالًا لأنشطة أكاديمية دعم وحدات نظم المعلومات والتحول الرقمي التي أطلقها وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتقديم الدعم الفني المستمر للعاملين والقيادات بوحدات نظم المعلومات والتحول الرقمي بالجهاز الإداري للدولة، مع التركيز على الوزارات والجهات المنتقلة للعاصمة الإدارية الجديدة.

وخلال ورشة العمل، تم التأكيد على أن انتقال الحكومة للعاصمة الإدارية هو انتقال نوعي وليس مكاني، وانتقال لبيئة عمل رقمية ذكية وتشاركية، كما تم تسليط الضوء على جهود الوزارة لخلق بيئة عمل مناسبة، بدءًا من البنية التحتية ومرورًا بالأنظمة والتطبيقات، وصولًا لتأهيل العاملين وبناء قدراتهم الرقمية.

وتستمر الأكاديمية في عقد لقاءات وورش عمل تفاعلية حول تقنيات التحول الرقمي ومنظومات مصر الرقمية، وستستكمل اللقاءات القادمة مناقشة التقنيات المختلفة للتحول الرقمي، والتركيز على مجال البيانات الضخمة، وذلك بالتوازي مع استكمال تنفيذ برامج تنمية القدرات الرقمية للعاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات المنتقلة إلى العاصمة الإدارية الجديدة.

وتم الانتهاء من تدريب نحو 33 ألف موظفًا بإجمالي 40212 شهادة، كما تم تنفيذ مجموعة من البرامج التخصصية لتنمية المهارات الرقمية للقيادات والعاملين بالوحدات بواقع 1397 موظف وإجمالي شهادات 3427 شهادة. وجارى تنظيم 10 برامج تدريبية تستهدف 1651 من العاملين بالوحدات حتى أكتوبر 2021.

وكانت وزارة الاتصالات قد وضعت خطة لتقديم الدعم الفني لوحدات نظم المعلومات والتحول الرقمي، تتضمن بناء هيكل تشغيلي للوحدات وتوفير برامج وورش عمل ولقاءات حوارية لبناء القدرات العامة والتخصصية للقيادات والعاملين، إضافة إلى إطلاق أكاديمية دعم وحدات المعلومات والتحول الرقمي وإعداد دليل إجراءات العمل بها.