شكرا لقرائتكم خبر عن منتجات البترول تتصدر قائمة السلع الأكثر تصديرا في مصر لشهر يونيه الماضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بلغت القيمة الإجمالية للصادرات المصرية نحو 3.61 مليار دولار في شهر يونيه الماضي، مقابل 2.42 مليار دولار في شهر يونيه عام 2020، بنسبة ارتفاع بلغت نحو 49.2%، وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وكانت منتجات البترول في صدارة قائمة المنتجات الأكثر تصديرا خلال هذا الشهر.

وقالت البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إن قيمة الصادرات المصرية من منتجات البترول بلغت 399.3 مليون دولار في شهر يونيه الماضي، بينما كانت 96.8 مليون دولار في نفس الشهر عام 2020، بنسبة زيادة بلغت 312.7%، يليها صادرات البترول الخام وبلغت قيمة صادراته 231.7 مليون دولار في شهر يونيه الماضي، مقابل 100.9 مليون دولار في نفس الشهر عام 2020، بنسبة زيادة بلغت 129.6%.

وضمت قائمة منتجات التصدير كلا من: الملابس الجاهزة بقيمة 198.8 مليون دولار، مقابل 128.6 مليون دولار خلال فترة المقارنة، بنسبة زيادة بلغت 54.6%، إلى جانب صادرات اللدائن بأشكالها الأولية وبلغت قيمتها نحو 147.9 مليون دولار في يونيه الماضي، مقابل 83 مليون دولار في نفس الشهر عام 2020، بارتفاع بلغت نسبته 78%، فضلا عن صادرات العجائن والمحضرات الغذائية المتنوعة بقيمة 98.3 مليون جنيه في يونيه الماضي، مقابل 64.2 مليون دولار في نفس الشهر عام 2020، بنسبة زيادة بلغت 53.1%، وأخيرا بلغت قيمة صادرات الأسمدة نحو 89 مليون دولار، مقابل 61.8 مليون دولار خلال فترة المقارنة بزيادة بلغت نسبتها 44.1%.