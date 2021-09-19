شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل تطوير ملاحة برج العرب وزيادة إنتاجها لـ 350 ألف طن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتواصل الجهود لتطوير ملاحة برج العرب التابعة لشركة النصر للملاحات من خلال تنفيذ مشروع لرفع كفاءة الملاحة بالتنسيق مع عدد من الجهات ومراكز البحوث وذلك لزيادة إنتاجية الملاحة إلى 350 ألف طن خلال 3 سنوات بدلا من نحو 200 ألف طن حاليا.

كشف الدكتور أسامة عبد العزيز العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لشركة النصر للملاحات لـ"الخليج 365" أن عملية رفع كفاءة ملاحة برج العرب، تتضمن حفر آبار وتطوير للأحواض، وغيرها من الأعمال الضرورية للملاحة، حيث تمت عملية إنشاء حوض الترسيب الجديد رقم (9)، وأحواض صرف المحلول المر، وتدعيم ورفع كفاءة بعض الجسور بين الأحواض.

أضاف أسامة عبد العزيز ان عملية إنشاء حوض الترسيب الجديد رقم (9):تهدف لعزل المحلول الملحي المركز داخل الحوض في الجزء الشمالي الشرقي لحوض تركيز رقم ( 4 ) وإضافة مساحة تركيز جديدة، تبلغ نحو 390.5 ألف م2 لأحواض الإنتاج، بما تسمح بإنتاج حوالي 60 ألف طن ملح خام سنوياً بداية من العام المالى 2023 / 2024، وذلك طبقاً للأسس العلمية لإنشاء وتشغيل الملاحات الشمسية .

وأوضح عبد العزيز، أنه تم الانتهاء من تنفيذ كافة الأعمال، وتم عمل محضر استلام ابتدائي بتاريخ 24 / 3 / 2021 ، حيث بدأ ترسيب طبقة ملحية بقاع الحوض بتاريخ 10/7/2021 (بعد مرور 4 أشهر من الاستلام الابتدائي للعملية) ووصل سمك الطبقة بحوالي 5 سم في المتوسط ، لافتا إلى أنه جاري عمل تغذية تكميلية أولي لحوض الترسيب لزيادة سمك الطبقة للحد الذي يسمح بالحركة الميكانيكية لمعدات الاستخراج ثم يليها بعد ذلك ترسيب قطفة مناسبه من ملح كلوريد الصوديوم بجودة عالية ملائمة للعمليات الغذائية والصناعية.

وحول عملية إنشاء أحواض صرف المحلول المر شرق حوضي ترسيب أرقام 7 ، 8 بملاحة برج العرب، أضاف أن هدف المشروع هو عملية إنشاء أحواض صرف المحلول المر شرق حوضي ترسيب أرقام 7 ، 8 بملاحة برج العرب لمطابقة اشتراطات الهيئة القومية لسلامة الغذاء واللائحة التنفيذية للقانون رقم 197 لسنة 2014 بضرورة وجود مساحات للصرف بالملاحات الشمسيةعلماً بأنه تم ادراج تلك العملية بموازنة 2020 / 2021 وأن تلك العملية محل بحث ودراسة منذ 1991 ولم يتم تنفيذها خلال السنوات السابقة .

وأضاف رئيس النصر للملاحات ، أنه تم الانتهاء من تنفيذ كافة الأعمال، وتم عمل محضر استلام ابتدائي بتاريخ 24 / 3 / 2021 ، لافتا إلى أنه تم صرف كميات المحلول المر المتواجدة بخزانات التركيز علي أحواض الصرف أ، ب، ج على مدار أربعة تغذيات منذ استلام المشروع وحتى تاريخه وتم الحصول علي ترسبيات ملحية بقيعان هذه الأحواض، والناتجة من المحلول المر وسيتم صرف المحاليل المرة الناتجة من موسم استخراج 2021/2022 علي هذه الأحواض واستكمال عمليات تخزين المحاليل.

وأشار إنه تم تنفيذ عملية تدعيم ورفع كفاءة بعض الجسور الفاصلة بين الأحواض، بهدف تدعيم ورفع كفاءة بعض الجسور الفاصلة بين الأحواض حتي لا تتعرض تلك الجسور للانهيار المفاجئ ويحدث تداخل للمحاليل الملحية المختلفة التركيز خاصة وأن تلك الجسور لم يتم تدعيمها منذ إنشائها عام 1984.

أوضح انه تم الانتهاء من تنفيذ كافة الأعمال، وتم عمل محضر استلام ابتدائي بتاريخ 24 / 3 / 2021 .، موضحا أن الجسور بحالة جيدة وأضافت مسارات جديدة لحركة النقل إثناء عمليات الاستخراج.

اسامة عبد العزيز