شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الاقتصاد اليوم.. 1000 عارض مشارك فى معرض تراثنا تحت رعاية رئيس الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنوعت اليوم الأحد 19-9-2021 أخبار الاقتصاد المصرى اليوم ، من أبرزها تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ينظم جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر معرض "تراثنا" للحرف اليدوية والتراثية

تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ينظم جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر معرض "تراثنا" للحرف اليدوية والتراثية، في الفترة من 9 إلى 15 أكتوبر المقبل، بمركز مصر للمعارض الدولية بمنطقة التجمع الخامس في القاهرة، وذلك للعام الثالث على التوالي.

وأكدت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أن رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية للمعرض للعام الثالث على التوالي، تبعث برسالة مباشرة تعكس اهتمام الرئيس بقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر خاصة العاملة في مجال الحرف اليدوية والتراثية وحرصه على تضافر جهود الجهات المعنية بالدولة لتقديم كافة أوجه الدعم لتلك لمشروعات التي تتيح فرص عمل كثيفة خاصة للشباب والمرأة بكافة المحافظات كما تعبر عن التنوع الثقافي للحضارة المصرية.

وأضافت جامع أن جهاز تنمية المشروعات يحرص على إقامة معرض "تراثنا" سنويًا لتشجيع كافة المصريين العاملين في هذا القطاع على الاستمرار والتوسع في مشروعاتهم وتطوير منتجاتهم وإتاحة عرضها بأسعار تنافسية لتلبية احتياجات وأذواق المواطنين واستخدام خبراتهم لتعليم هذه الحرف لجيل جديد من الشباب والفتيات مما يحافظ على هذه المهن من الاندثار.

أصدرت مصلحة الجمارك برئاسة الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك، تقريرا أشار فيه إلى أنه تم الإفراج عن مشمول ٦ آلاف و٣٠٥ شهادات جمركية وارد نهائى بجمارك السخنة، بإجمالى 21 ألفًا و٧٩٨ حاوية لأصناف متعددة من السلع الاستراتيجية، والبضائع العامة مثل: «القمح، والسكر، والبقوليات، والذرة، ومكونات التكييف، والثلاجات، والمراوح، والأقمشة، والأخشاب، والخيوط، وإكسسوار الهواتف المحمولة، وإكسسوار حريمى، ولعب الأطفال، وقطع غيار السيارات»، خلال شهر أغسطس الماضى.

وأضاف التقرير، أن إجمالى الضرائب والرسوم الجمركية المُحصلة عن شهادات الوارد بجمارك السخنة بلغت ٨٧٢ مليونًا و٨١٣ ألف جنيه، بينما بلغ إجمالى ضرائب القيمة المضافة والرسوم الأخرى المُحصلة عن هذه الشهادات حوالى ٢ مليار و٥٥١ مليونًا و٨٩٥ ألف جنيه.

وأوضح التقرير، أن الإدارة العامة للصادر بجمارك السخنة، قامت بتصدير مشمول ١٤٩٥ بيانًا جمركيًا خلال أغسطس الماضى، لنحو 12 ألفًا و287 حاوية معظم أصنافها من: «الألومنيوم، والزنك، والرخام، والرمال، والمنسوجات، والفوسفات، والفايبر جلاس، والمواد الغذائية»، بقيمة إجمالية بلغت مليار و٥٠٥ ملايين و٧٨١ ألف جنيه، بينما بلغت رسوم الصادر المُحصلة نحو ٤ ملايين و٥١٥ ألف جنيه.

شهد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية والدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى توقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية والمعهد القومى لعلوم البحار والمصايد لتحقيق التكامل والاستفادة المشتركة وتبادل الخبرات والامكانيات الفنية والعلمية والبحثية في مجالات البحث والاستكشاف والتنقيب عن الثروات المعدنية في المياه الإقليمية والمناطق البحرية المصرية.

ويأتي البروتوكول في إطار التعاون الممتد والمثمر بين الوزارتين لتبادل الخبرات والاستفادة المشتركة من الخبرات العلمية والعملية والتكنولوجية خاصة في قطاعات حيوية مثل التعدين باعتباره أحد القطاعات التي يتم العمل على تطويرها لتعظيم مساهمته في الناتج القومى الإجمالى وزيادة القيمة المضافة من موارد مصر التعدينية لتحقيق أقصى استفادة للاقتصاد القومى.

وقع البروتوكول الجيولوجى خالد الششتاوى رئيس هيئة الثروة المعدنية مع الدكتور عمرو حمودة رئيس المعهد القومى لعلوم البحار والمصايد.

أعلن الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عن الانتهاء من إعادة التعيين بالمؤهل الأعلى والمعروف بـ"التسوية" لعدد 766 موظفا بمديرية الشئون الصحية بمحافظة المنوفية، وقام الجهاز بإرسال موافقته إلى وزارة المالية لإعمال شئونها.

وأشار رئيس الجهاز إلى أن إعادة التعيين "التسوية" مرهونة بموافقة لجنة الموارد البشرية واعتماد السلطة المختصة لمحضر اللجنة حتى موعد أقصاه الأول من نوفمبر 2019، طبقا لقانون الخدمة المدنية الصادر برقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.

من الجدير بالذكر أن الجهاز يقوم كل شهر بنشر تقرير ببعض جهوده في الشهر السابق، فيما يتعلق بالشئون الوظيفية من نقل وتسوية وتثبيت وتنفيذ أحكام وغيرها، مع نشر أسماء الجهات التي انتهت معاملاتها ذات العلاقة بهذه الموضوعات، وذلك على الصفحة الرسمية للجهاز على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، ويمكن للزملاء من العاملين بالجهات الواردة أسماءها في الاستفسار على الرابط الالكتروني المرفق بالتقرير بالأسم الرباعي والرقم القومي حفاظا على الخصوصية بشأن الموضوعات الواردة.

أبرزت دراسات حديثة، التأثير السلبي للتلوث على النمو، موضحة أن التكلفة الاقتصادية السنوية لتلوث الهواء على الصحة في منطقة القاهرة الكبرى وحدها تبلغ حوالي 1.4% من إجمالي الناتج المحلي لمصر.

وبحسب البنك الدولى فقد بدأت مصر استراتيجية التنمية المستدامة 2030 من أجل وضع خريطة فعالة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ومن الأهداف الرئيسية للاستراتيجية الحفاظ على البيئة وإنشاء نظام إيكولوجي مستدام. ويتضمن ذلك التزامات بخفض انبعاثات الجسيمات الدقيقة بنسبة 50%، حيث أن التكلفة الاقتصادية السنوية لتلوث الهواء على الصحة في منطقة القاهرة الكبرى وحدها تبلغ حوالي 1.4% من إجمالي الناتج المحلي لمصر.

ويدعم البنك الدولي جهود مصر الرامية إلى تحسين جودة البيئة من خلال العمليات التالية: