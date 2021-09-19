شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق التسجيل في مسابقة منتدىMIT للشركات الناشئة في السعودية والعالم العربي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تحت رعاية وإشراف إمارة منطقة المدينة المنورة وبالشراكة مع مجتمع جميل السعودية

يفتتح التسجيل في المسابقة يوم 15 سبتمبر ويتواصل إلى يوم 6 ديسمبر 2021

أكبر مسابقة للشركات الناشئة في الوطن العربي تقدم اليكم من قبل منتدى MIT للشركات الناشئة في العالم العربي ومنتدى MIT للشركات الناشئة في السعودية

جدة، المملكة العربية السعودية، 19 سبتمبر 2021: أعلن منتدى MIT لريادة الأعمال في العالم العربي وفي السعودية عن انطلاق التسجيل في مسابقة منتدىMIT للشركات الناشئة 2021-2022 التي تعتبر نتاجا للتعاون بين مسابقة منتدى MIT للشركات العربية الناشئة ومسابقة منتدىMIT للشركات الناشئة في السعودية؛ بدعم وتنظيم مجتمع جميل السعودية وباب رزق جميل وتحت رعاية وإشراف إمارة منطقة المدينة المنورة.

وتهدف هذه المسابقة السنوية إلى تمكين رواد الأعمال وتعزيز نظام بيئي للابتكار وريادة الأعمال في المملكة العربية السعودية والمنطقة العربية، مع التركيز على منطقة المدينة المنورة في هذا العام. تضع مسابقة الشركات الناشئة 2021-2022 رواد الأعمال على ثلاثة مسارات مختلفة وهي: الأفكار والشركات الناشئة ومسار الشركات الاجتماعية. ويتم منح الفرق الفائزة جوائز مالية على شكل استثمارات من دون مقابل، كما أنها تستفيد من مجموعة من الأنشطة الأخرى مثل: الحصول على تدريب رفيع المستوى فضلا عن التوجيه والارشاد والتسليط الإعلامي على المشاركين وفرص مميزة للتعارف وبناء العلاقات والتواصل.

وتعد مسابقة منتدى MIT للشركات الناشئة في السعودية والعالم العربي، التي تنظم هذا العام تحت شعار" نُمكّن اليوم لغد أفضل"، بمثابة رحلة تستمر لسبعة أشهر مليئة بالإثارة، والتدريب، وفرص للتعارف وبناء العلاقات والتواصل، والانفتاح على وسائل الإعلام، والإرشاد، والحصول على التمويل. وستقام الفعاليات النهائية لهذه المسابقة من خلال مؤتمر ستارت سمارت في المدينة المنورة خلال شهر مارس 2022 والتي يتخللها منتدى الاستثمار في الشركات الناشئة (SIF) وستتوج بالإعلان عن الفائزين لهذا العام.

يفتتح التسجيل في المسابقة يوم 15 سبتمبر ويتواصل إلى يوم 6 ديسمبر2021 من خلال زيارة موقع المسابقة، ويمكن لرواد الأعمال من السعودية والعالم العربي من كافة الأعمار والقطاعات الاقتصادية التقدم للمشاركة ضمن أحد مسارات المسابقة الثلاث: مسار الأفكار ومسار الشركات الناشئة ومسار الشركات الاجتماعية، وذلك حسب شروط المسابقة. وسوف يدير المنظمون سلسلة من الجولات التعريفية، في السعودية وعدد من البلدان العربية، التي ستعرّف روّاد الأعمال على معايير وآليات التقدم للمسابقة وتساعدهم في طلباتهم.

وبهذه المناسبة صرح الرئيس التنفيذي لمركز التنمية الاقتصادية بإمارة منطقة المدينة المنورة محمد سند اليوسف: " انطلاقا من دور إمارة منطقة المدينة المنورة التنموي وجهودها للنهوض بالاقتصاد المحلي ودعم الناتج الوطني الذي يمثل جزءا محوريا منه منظومة ريادة الأعمال واتساقا مع أهداف رؤية 2030 ضمن الجهود القائمة لمركز التنمية الاقتصادية بإمارة المنطقة لرفع جاذبية الاستثمار وتعزيز سهولة أداء الأعمال التجارية مما يسهم في تنفيذ برامج تحقيق الرؤية المختلفة وبالتوائم مع أهداف المنطقة الاستراتيجية داعم ومحفز لقطاع ريادة الاعمال كونها أحد أهم العوامل الهادفة لنمو حجم القطاع الخاص بالمنطقة. في هذا الصدد، تحقق مجتمع جميل السعودية من خلال الجمع بين مسابقة منتدى MIT للشركات العربية الناشئة ومسابقة منتدىMIT للشركات الناشئة في السعودية العديد من الخطوات الناجحة، والتي تساهم في تعزيز بيئة ريادة الأعمال ونجاح الشركات الناشئة ومساندة الأفكار ورعاية المشاريع ذات الطابع الاستثماري، هذا الدور الذي يخدم التوجه نحو التوسع في دعم الابتكار وريادة الأعمال."

وأضاف:" سعداء باستضافة المنتدى تتويجا لتقديم المدينة المنورة كوجهة عالمية لانطلاقة الأعمال التجارية واستقطاب الاستثمارات النوعية بما يحقق التنمية المستدامة بمشيئة الله تحت توجيهات سمو أمير المنطقة وسمو نائبه وفقهم الله وفي ظل قيادة سيدي خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين حفظهم الله في تحقيق اقتصاد مزدهر والمساهمة في التنمية الاقتصادية للمنطقة ولهذا الوطن الغالي."

وعلّقت رئيسة مجلس إدارة منتدى MIT لريادة الأعمال في العالم العربي هلا فاضل قائلة: "يسرّنا ان نعلن عن شراكتنا مع منتدى MIT في السعودية هذا العام لإطلاق مسابقة الشركات الناشئة 2022 رسمياً التي ستعقد في المدينة المنورة. بعد النجاحات البارزة في 15 نسخة من مسابقة الشركات العربية الناشئة في مدن عربية مختلفة، تبيّن لنا أهمية دعم رواد الأعمال في المنطقة عبر دورات تدريبية وتعليمية مناسبة واكتشفنا تأثير جهودهم في تعزيز منظومة ريادة الأعمال. استناداً إلى مؤشر نضج ريادة الأعمال العربية لعام 2020: يشير تقرير الرؤى والتوقعات الذي سبق ونشرناه إلى أنّ قاعدة عملاء مسابقة الشركات العربية الناشئة قد ارتفعت بنسبة 43% مقارنة بالعامين الماضيين و45% من الشركات الناشئة توسعت جغرافياً إلى أسواق جديدة، خاصة في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا وأميركا اللاتينية وأوروبا وأفريقيا وشرق آسيا. إنّ جهودنا في الأعوام السابقة تنبع من ايماننا المترسخ بأنّ الاستثمار برؤوس الأموال البشرية في هذه المنطقة جوهري للحركة الاقتصادية والاجتماعية الطويلة الأمد. نحن نتطلع إلى هذه النسخة القادمة من المسابقة وإلى التغيير الذي ستحدثه في مجتمعات العالم العربي.

من جهته قال حسن جميل، نائب رئيس مجلس إدارة مجتمع جميل:" فخورين أن نكون شركاء لهذه المسابقة كما أننا سعداء بالمشاركة في الدورة الاستثنائية لمسابقة منتدى MIT للشركات الناشئة 2021-2022 التي ستستقبل رواد الأعمال من أنحاء العالم العربي. بتأسيس أكثر من 550 مشروع ناشئ، وتوفير أكثر من 15،600 فرصة عمل، لقد اثبتت مسابقة منتدى MIT للشركات العربية الناشئة ومسابقة منتدىMIT للشركات الناشئة في السعودية انها مثال لبيئة ريادة الأعمال المتميزة وخاصةً في منطقة المدينة المنورة."

شاهد فيديو مسابقة منتدى MIT للشركات الناشئة 2021-2022 في هذا الرابط.

لمزيد من المعلومات حول عملية التسجيل في مسابقة منتدى MIT للشركات الناشئة 2021-2022، بالإضافة إلى معايير الأهلية والتحكيم، الرجاء زيارة موقع المسابقة.

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