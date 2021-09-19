تدريب منسوبي الجهات الحكومية على نظام المنافسات والمشتريات

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وتأتي هذه الاتفاقية الإطارية بوصفها مبادرة منبثقة من أعمال اللجنة التنفيذية المكونة من هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، وهيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية، وتستهدف تمكين الجهات الحكومية من الحصول على البرنامج التدريبي على تطبيق نظام المنافسات والمشتريات الحكومية واللوائح التابعة له، لا سيما لائحة تفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، والشركات المدرجة في السوق المالية، وستتمكن الجهات الحكومية من شراء البرنامج التدريبي من معهد الإدارة العامة الذي سيكون الجهة المخولة بالتدريب على النظام ولوائحه.
وشهدت الفعالية توقيع مذكرة تفاهم بين المعهد والهيئة تمهد لتوفير مادة تدريبية واسعة ومتنوعة في مجالات كفاءة الإنفاق وإدارة المشاريع والأصول والمرافق؛ من خلال رفع البرامج التدريبية الخاصة بهيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية على منصة (إثرائي) الالكترونية التابعة لمعهد الإدارة العامة.
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