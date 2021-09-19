«أوبك+» تحاول إبقاء النفط عند 70 دولارا في الربع الأول 2022

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ورجح عبدالجبار في تصريح على هامش إطلاق مشروع استثماري، أن تبقى أسعار النفط لما تبقى من العام الحالي عند مستوى 65 دولارا للبرميل وستصل إلى 70 دولارا خلال الربع الأول 2022.
وقال عبدالجبار للصحفيين في بغداد «لاتغيير في مواقف أوبك في اجتماعها في الشهر المقبل بشأن معدلات الإنتاج لطالما بقيت أسعار النفط عند مستوياتها الحالية». وأضاف «إن السوق النفطية العالمية تشهد حالة من التعافي في أسعار النفط رغم التحديات».
وقلصت أوبك الشهر الحالي توقعها للطلب العالمي على النفط في الربع الأخير من 2021 بسبب السلالة المتحورة دلتا، وقالت «إن المزيد من التعافي سيتأخر جزئيا حتى العام القادم حين يتجاوز الاستهلاك معدلات ما قبل الجائحة».
وقالت أوبك في تقريرها الشهري، «إنها تتوقع أن يبلغ الطلب على النفط في المتوسط 99.70 مليون برميل يوميا في الربع الأخير من 2021، بانخفاض 110 آلاف برميل يوميا عن توقع الشهر الماضي. ورفعت المنظمة توقعات زيادة الطلب على النفط في 2022 لـ4.15 ملايين برميل.
وأطلقت وزارة النفط العراقية أمس مشروعا استثماريا مع شركة بيكر هيوز الأمريكية لاستثمار الغاز المصاحب في حقلي الناصرية والغراف بطاقة 200 مليون قدم مكعب قياسي يوميا.
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