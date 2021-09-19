وزير البيئة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن الفضلي، أكد خلال مشاركته في اجتماع وزراء الزراعة لمجموعة العشرين في مدينة فلورنسا الإيطالية، على نجاح تجربة المملكة في برنامج التنمية الزراعية الريفية المستدامة، حيث بلغ ما اعتمد لهذا البرنامج 3.2 مليارات دولار. وبين أن الاستثمارات الزراعية في المملكة الممولة من صندوق التنمية الزراعية نمت خلال السنوات الأربع الماضية بنحو 400%، مما أسهم في بناء نظام غذائي مرن ومستدام. وعلى صعيد دور المملكة في مكافحة الجوع، أشار إلى أنه امتدادا لإسهامات المملكة الإنسانية، يقوم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالتعاون مع المنظمات والبرامج العالمية بتقديم المساعدات لعدد من الدول التي تجاوز عددها حتى الآن 50 دولة.

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