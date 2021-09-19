700 مخالفة ضريبية خلال أسبوع

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وأوضحت الهيئة في بيان أمس أن المخالفات المضبوطة تنوعت بين عدم إصدار فواتير ضريبية، وتحصيل ضريبة أعلى من النسبة المستحقة، إضافة إلى عدم وجود الرقم الضريبي على الفاتورة، حيث ضبطت هذه المخالفات في عدد من القطاعات أبرزها: التجزئة، والصحة، والتعليم، والخدمات العامة، والعقارات، والورش، والتبغ ومشتقاته.
وأكدت الهيئة أن هذه الزيارات تأتي في سياق الجهود الرقابية التي تنفذها الهيئة بواسطة فرق التفتيش الميداني، وذلك بهدف تعزيز درجة الالتزام الضريبي لدى المكلفين من قطاع الأعمال، والحد من التعاملات التجارية المخالفة للتعليمات والضوابط التي تدخل في إطار اختصاص الهيئة.
جولات متابعة تطبيق الضريبة:
الفترة: 7 أيام
الزيارات: + 5000
المخالفات: + 700
أبرز المخالفات:
- عدم إصدار فواتير ضريبية
- تحصيل ضريبة أعلى من النسبة المستحقة
- عدم وجود الرقم الضريبي على الفاتورة
القطاعات:
- التجزئة
- الصحة
- التعليم
- الخدمات العامة
- العقارات
- الورش
- التبغ ومشتقاته
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