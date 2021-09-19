شكرا لقرائتكم خبر 700 مخالفة ضريبية خلال أسبوع ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نفذت الفرق الرقابية والتفتيشية بهيئة الزكاة والضريبة والجمارك خلال الأسبوع الماضي أكثر من 5 آلاف زيارة تفتيشية على الأسواق والمحلات التجارية في مختلف مناطق ومدن المملكة، ضبطت خلالها أكثر من 700 مخالفة لأحكام الأنظمة الضريبية السارية في المملكة.

وأوضحت الهيئة في بيان أمس أن المخالفات المضبوطة تنوعت بين عدم إصدار فواتير ضريبية، وتحصيل ضريبة أعلى من النسبة المستحقة، إضافة إلى عدم وجود الرقم الضريبي على الفاتورة، حيث ضبطت هذه المخالفات في عدد من القطاعات أبرزها: التجزئة، والصحة، والتعليم، والخدمات العامة، والعقارات، والورش، والتبغ ومشتقاته.

وأكدت الهيئة أن هذه الزيارات تأتي في سياق الجهود الرقابية التي تنفذها الهيئة بواسطة فرق التفتيش الميداني، وذلك بهدف تعزيز درجة الالتزام الضريبي لدى المكلفين من قطاع الأعمال، والحد من التعاملات التجارية المخالفة للتعليمات والضوابط التي تدخل في إطار اختصاص الهيئة.

جولات متابعة تطبيق الضريبة:

الفترة: 7 أيام

الزيارات: + 5000

المخالفات: + 700

أبرز المخالفات:







عدم إصدار فواتير ضريبية



تحصيل ضريبة أعلى من النسبة المستحقة



عدم وجود الرقم الضريبي على الفاتورة



القطاعات: