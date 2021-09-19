مؤشر الأسهم السعودية يغلق دون مستوى 11,400 نقطة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أخفق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة في المحافظة على مستوياته فوق 11400 نقطة في تعاملات مطلع الأسبوع، حيث خسر أمس نحو 24.27 نقطة ليقفل عند 11397.84 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 6.5 مليارات ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 180 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 270 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 56 شركة ارتفاعا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 134 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات الصناعات الكيميائية، والمملكة، وإعمار، وسبكيم العالمية، وبوان، الأكثر ارتفاعا. أما أسهم شركات الصقر للتأمين، وأنابيب السعودية، والحمادي، والتعاونية، والخدمات الأرضية، فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 8.74% و 4.29%.

وجاءت أسهم شركات دار الأركان، وإعمار، وأرامكو السعودية، وكيمانول، والإنماء، الأكثر نشاطا بالكمية، وكانت أسهم شركات سابك، ودار الأركان، وأرامكو السعودية، والراجحي، وكيمانول، هي الأكثر نشاطا في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) أمس منخفضا 511.92 نقطة ليقفل عند مستوى 24857.17 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 63 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 580 ألف سهم تقاسمتها 1934 صفقة.