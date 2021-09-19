شكرا لقرائتكم خبر السعودية للتموين تقدم خدمات الطعام لرحلات «سار» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقعت شركة الخطوط السعودية للتموين عقدا مع الشركة السعودية للخطوط الحديدية «سار» لتقديم خدمات الطعام والمشروبات بعربات وكافتيريا ومحطات القطار (مسار الشمال والشرق).

وأوضحت الشركة في بيان أمس على موقع تداول أن المدة التعاقدية تمتد إلى ثلاث سنوات.

وأشارت إلى أن قيمة العقد تبلغ 75 مليون ريال.

وأفادت الشركة بأنها تتوقع أن يؤثر هذا العقد بشكل إيجابي على نتائجها المالية اعتبارا من الربع الرابع من عام 2021، مما يسهم في استدامة أعمال الشركة وزيادة تدفقاتها النقدية وتعزيز مجموعة أعمالها مع عملائها.

تموين رحلات سار:

