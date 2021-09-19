السعودية للتموين تقدم خدمات الطعام لرحلات «سار»

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وأوضحت الشركة في بيان أمس على موقع تداول أن المدة التعاقدية تمتد إلى ثلاث سنوات.
وأشارت إلى أن قيمة العقد تبلغ 75 مليون ريال.
وأفادت الشركة بأنها تتوقع أن يؤثر هذا العقد بشكل إيجابي على نتائجها المالية اعتبارا من الربع الرابع من عام 2021، مما يسهم في استدامة أعمال الشركة وزيادة تدفقاتها النقدية وتعزيز مجموعة أعمالها مع عملائها.
تموين رحلات سار:
- مدة العقد: 3 سنوات ميلادية
- قيمة العقد: 75,000,000 ريال
- الخدمة: تقديم الطعام والمشروبات بعربات وكافتيريا ومحطات القطار (مسار الشمال والشرق)
- الأثر: إيجابي على نتائجها المالية اعتبارا من الربع الرابع من 2021
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