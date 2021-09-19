شكرا لقرائتكم خبر «شاكر» تعتزم تخفيض رأسمالها 25% لإطفاء خسائر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أوصى مجلس إدارة شركة الحسن غازي إبراهيم شاكر في اجتماعه أمس، للجمعية العامة غير العادية، بتخفيض رأس مال الشركة بنسبة 25% من 630 مليون ريال إلى 472.5 مليون ريال، وذلك لإعادة هيكلة رأس مال الشركة لإطفاء الخسائر المتراكمة.

كما أوصى مجلس الإدارة في الاجتماع نفسه وبعد الانتهاء من عملية تخفيض رأس المال، بزيادة رأس مال الشركة من خلال طرح أسهم حقوق أولوية بقيمة 250 مليون ريال.

وأفادت الشركة في بيان لها على «تداول»، بأن مجلس الإدارة قرر الموافقة على تعيين شركة الجزيرة كابيتال كمستشار مالي بخصوص تخفيض رأس المال وزيادة رأس المال، مبينة أنه سيعلن في حينه عند تقديم ملف طلب تخفيض وزيادة رأس مال الشركة إلى هيئة السوق المالية للحصول على موافقتها.

وأشارت الشركة إلى أنه لا يوجد تأثير من تخفيض رأس مال الشركة على التزاماتها المالية أو عملياتها أو أدائها المالي أو التشغيلي أو التنظيمي، لافتة إلى أن توصية خفض رأس مال الشركة تخضع لموافقة الجهات الرقابية ذات العلاقة والجمعية العامة غير العادية.

وأوضحت أن موافقة الجمعية العامة غير العادية على عملية زيادة رأس مال الشركة عن طريق إصدار أسهم حقوق أولوية مشروطة بموافقة الجمعية العامة غير العادية على التخفيض المقترح لرأس المال.

وذكرت أنها تهدف بشكل أساس من زيادة رأس المال إلى رفع ملاءتها المالية وتخفيض معدلات الاقتراض والتكاليف المتكبدة منها.