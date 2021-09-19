49 % ملكية «الخريف» في مشروع إدارة خدمات المياه بالرياض

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وأوضحت الشركة في بيان لها على (تداول) أنها ستمتلك نسبة 49% من شركة المشروع لتنفيذ العقد.
وأشارت إلى أن تفاصيل العقد تتمثل في عقد إدارة للتشغيل والصيانة تتولى من خلاله الشركة إدارة التشغيل والصيانة لخدمات المياه والمعالجة البيئية في منطقة الرياض عبر رفع الكفاءة التشغيلية والمعرفة الفنية وجودة وتوفر الخدمات ومتطلبات الصيانة في القطاع، يخدم القطاع منطقة الرياض ومدينة الرياض العاصمة.
وتوقعت أن ينعكس الأثر المالي للمشروع في الربع الأول من عام 2022.
وذكرت أنها ستعلن عن أي تطورات مستقبلية بهذا الخصوص في حينه، وخاصة بعد استلام النسخة النهائية من العقد، وذلك بعد توقيعه من جميع الأطراف المعنية.
إدارة تشغيل خدمات المياه في الرياض
المنفذ تحالف الخريف لتقنية المياه والطاقة، وفيوليا الفرنسية
قيمة العقد 358,000,000.00 ريال
ملكية شركة الخريف في شركة المشروع 49%
الأثر المالي للمشروع في الربع الأول 2022
مهام التحالف: رفع الكفاءة التشغيلية والفنية وجودة الخدمات ومتطلبات الصيانة
يخدم المشروع: منطقة الرياض ومدينة الرياض
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