سابك تستعد لتشغيل مشروع مشترك مع إكسون موبيل في أمريكا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بدأت الشركة السعودية للصناعات الأساسية «سابك» مرحلة التحضير للتشغيل التجريبي للمشروع المشترك للصناعات البتروكيماوية مع شركة إكسون موبيل في ساحل الخليج الأمريكي.

وأوضحت «سابك» في بيان على «تداول السعودية» أمس، أن المشروع يتضمن إقامة وحدة لإنتاج الإيثيلين بطاقة إنتاجية سنوية تقدر بـ 1.8 مليون طن والذي سيتم استخدامه لتغذية وحدتين لإنتاج البولي إيثيلين وأخرى لإنتاج مونو إيثيلين جلايكول.

وتوقعت الشركة أن يكون لهذا المشروع أثر إيجابي على القوائم المالية الموحدة، مشيرة إلى أن الأثر المالي سينعكس على نتائج الشركة بعد اكتمال المشروع والبدء في التشغيل التجاري والذي سيعلن عنه في حينه.

ويدعم المشروع استراتيجية «سابك» التوسعية وتنويع مصادر مواد اللقيم، وتعزيز حضور «سابك» في مجال صناعة البتروكيماويات في أمريكا الشمالية عبر مجموعة واسعة من المنتجات.

وبدأت إكسون موبيل و»سابك» في الربع الثالث من 2019، تشييد مصنع للبتروكيماويات بقيمة 9 مليارات دولار في تكساس ولديه أكبر طاقة لإنتاج الإيثان في العالم.

وتملك الشركتان في المشروع، والمعروف باسم «غلف كوست جروث فينشرز»، حصة قدرها 50% لكل منهما، وستكون لديه القدرة على إنتاج 1.8 مليون طن سنويا وسيضم وحدة لأحادي إيثيلين الجلايكول ووحدتين للبولي إيثيلين.

ومن المتوقع أن يدخل المشروع، الواقع شمال كوربوس كريستي، مرحلة التشغيل بحلول عام 2022.

وسينتج مواد تستخدم في تصنيع منتجات استهلاكية متنوعة مثل أنظمة التبريد بالسيارات، والتغليف، ومواد البناء.

وتوصلت» سابك» في مايو 2018، مع شركة إكسون موبيل الخليج الأمريكي للاستثمار وهي شركة تابعة مملوكة لشركة إكسون موبيل، إلى قرار لإنشاء مشروع مشترك للصناعات البتروكيماوية في ساحل الخليج الأمريكي، بناء على جدوى دراسة المشروع الاقتصادية، والذي تم إعلان دراسته في أبريل 2017، بتكلفة إجمالية تبلغ 7.3 مليارات دولار. وأعلنت الشركة في يونيو 2019، حصولها على جميع الموافقات النظامية اللازمة بما فيها التصاريح البيئية لإقامة المشروع.