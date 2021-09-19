شكرا لقرائتكم خبر عن تحصيل 3,4 مليار جنيه ضرائب ورسوما بجمارك السخنة فى أغسطس الماضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدرت مصلحة الجمارك برئاسة الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك، تقريرا أشار فيه إلى أنه تم الإفراج عن مشمول ٦ آلاف و٣٠٥ شهادات جمركية وارد نهائى بجمارك السخنة، بإجمالى 21 ألفًا و٧٩٨ حاوية لأصناف متعددة من السلع الاستراتيجية، والبضائع العامة مثل: «القمح، والسكر، والبقوليات، والذرة، ومكونات التكييف، والثلاجات، والمراوح، والأقمشة، والأخشاب، والخيوط، وإكسسوار الهواتف المحمولة، وإكسسوار حريمى، ولعب الأطفال، وقطع غيار السيارات»، خلال شهر أغسطس الماضى.

وأضاف التقرير، أن إجمالى الضرائب والرسوم الجمركية المُحصلة عن شهادات الوارد بجمارك السخنة بلغت ٨٧٢ مليونًا و٨١٣ ألف جنيه، بينما بلغ إجمالى ضرائب القيمة المضافة والرسوم الأخرى المُحصلة عن هذه الشهادات حوالى ٢ مليار و٥٥١ مليونًا و٨٩٥ ألف جنيه.

وأوضح التقرير، أن الإدارة العامة للصادر بجمارك السخنة، قامت بتصدير مشمول ١٤٩٥ بيانًا جمركيًا خلال أغسطس الماضى، لنحو 12 ألفًا و287 حاوية معظم أصنافها من: «الألومنيوم، والزنك، والرخام، والرمال، والمنسوجات، والفوسفات، والفايبر جلاس، والمواد الغذائية»، بقيمة إجمالية بلغت مليار و٥٠٥ ملايين و٧٨١ ألف جنيه، بينما بلغت رسوم الصادر المُحصلة نحو ٤ ملايين و٥١٥ ألف جنيه.

أشار التقرير، إلى أن إجمالى الضرائب والرسوم الجمركية المُحصلة والضرائب والرسوم الأخرى المحصلة بجمارك السخنة، خلال شهر أغسطس الماضى بلغت نحو ٣ مليارات و٤٢٤ مليونًا و٧٠٨ آلاف جنيه.