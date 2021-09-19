شكرا لقرائتكم خبر عن لرفع الملاءة المالية .. عمومية "نسيج العالمية" تبحث زيادة رأسمالها بنسبة 243.38% في 12 أكتوبر المُقبل والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قررت شركة نسيج العالمية التجارية دعوة السادة المساهمين لاجتماع الجمعية العامة غير العادية، يوم الثلاثاء الموافق 12 أكتوبر 2021، وذلك لبحث زيادة رأس مال الشركة من خلال طرح أسهم حقوق أولوية بقيمة 150 مليون ريال.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الأحد، بأن رأس المال سيرتفع من 61.6 مليون ريال إلى 211.6 مليون ريال، بنسبة زيادة تبلغ 243.38%.

وبحسب البيان، سيرتفع عدد الأسهم من 6.2 مليون سهم إلى 21.2 مليون سهم عادي.

وقالت الشركة إن زيادة رأس المال بهدف رفع الملاءة المالية للشركة والتوسع الاستراتيجي وتحسين الأداء المالي ومعدلات الاقتراض والتكاليف المتكبدة منها.

وفي حال الموافقة على البند، ستكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية.