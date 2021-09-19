شكرا لقرائتكم خبر عن تعيين عبدالله بن زرعه رئيساً للمكتب التنفيذي للمملكة في صندوق النقد الدولي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أصدر وزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان قراراً بتعيين سعادة الأستاذ عبدالله بن فهد بن زرعه رئيساً للمكتب التنفيذي للمملكة العربية السعودية في صندوق النقد الدولي، وثمّن معالي الجدعان جهود سعادة الأستاذ ماهر مؤمنة الرئيس السابق للمكتب التنفيذي في الفترة التي قضاها في هذا المنصب، متمنياً له التوفيق والسداد.

وجاء تعيين الأستاذ عبدالله بن زرعه استناداً إلى خبراته الواسعة ومعرفته العميقة في عدد من المجالات المالية والاستثمارية وإدارة الدين العام، وإدارة الائتمان والأصول، وتمويل الشركات والخزينة، حيث كان آخر منصب شغله هو الرئيس التنفيذي للعمليات وكبير الإداريين التنفيذيين في المركز الوطني لإدارة الدين، ليشرف على مجموع محفظة الدين عبر مختلف عملاتها، ومواعيد استحقاقها وخدمة الدين، بالإضافة إلى إدارة عملية التصنيف الائتماني السيادي للمملكة، وعلى جميع وظائف الدعم بالمركز.

من جهته، عبّر بن زرعه عن شكره وتقديره للقيادة ووزير المالية على ثقتهم الكريمة التي تعد حافزاً لبذل المزيد من العطاء والجهد لخدمة الوطن، والمساهمة في تعزيز دور المملكة القيادي مالياً واقتصادياً في المنطقة بشكل خاص، وفي العالم بشكل عام، وتحقيق أهدافها الاقتصادية والتنموية في ظل رؤية ٢٠٣٠.

يذكر أن المكتب التنفيذي للمملكة عضو دائم في المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، حيث يمثل المملكة العربية السعودية بشكل مستقل، وهو يضم ٢٤ مديراً تنفيذياً يمثلون الدول الأعضاء التي يصل عددها إلى ١٩٠ دولة، تهدف للعمل على تعزيز التعاون النقدي العالمي، وتأمين الاستقرار المالي، وتسهيل التجارة الدولية، وتعزيز فرص العمل العالية والنمو الاقتصادي المستدام، والحد من الفقر في جميع أنحاء العالم.