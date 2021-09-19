شكرا لقرائتكم خبر عن مجموعة ألاميدا تُعلن عن خططها التوسعية تماشياً مع الالتزام بتعزيز سوق الرعاية الصحية في مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت مجموعة ألاميدا للرعاية الصحية - المجموعة الرائدة في مجال الرعاية الصحية في مصر- خطتها التوسعية لعام 2021، والتي تتضمن زيادة الطاقة الاستيعابية لمستشفيات المجموعة لتعزيز قدراتها وتوسيع نطاق تواجدها الجغرافي، وذلك في إطار استراتيجية مجموعة ألاميدا لتوفير خدمات طبية وعلاجية عالية الجودة والتي تضاهي المعايير العالمية، سعيًا لتقديم أفضل مستويات الرعاية الطبية للمرضى.

وكشف الدكتور فهد خاطر، رئيس مجلس الإدارة ومالك مجموعة ألاميدا للرعاية الصحية، خلال مؤتمر صحفي، تفاصيل الخطة التوسعية الجديدة للمجموعة وتتضمن زيادة الطاقة الاستيعابية لعدد من المستشفيات، منها إضافة 100 سريرًا بمستشفى السلام الدولي بالمعادي، وافتتاح مستشفى السلام الدولي بالقاهرة الجديدة بطاقة استيعابية 150 سريرًا، وبذلك ترتفع الطاقة الاستيعابية لمجموعة مستشفيات ألاميدا لأكثر من 1000 سرير، وأكثر من 128 عيادة خارجية بالإضافة الى، مراكز التشخيص والصيدليات ومركز إعادة التأهيل.

وخلال العشر سنوات الماضية، قامت المجموعة بضخ استثمارات تقدر بأكثر من 5 مليار جنيه لتطوير منشأتها الطبية الحالية، وهي 4 مستشفيات وهم السلام الدولي فى المعادي ومدينة القاهرة الجديدة، ودار الفؤاد بمدينة السادس من أكتوبر ومدينة نصر، بالإضافة إلى مراكز التميز وهي مراكز تقديم خدمات طبية متكاملة في عدد من التخصصات، ومنصة "طبيبي" المتخصصة في تقديم خدمات الرعاية الصحية والمنزلية.

تسعى مجموعة ألاميدا دائمًا إلى استكشاف فرص التوسع الجديدة في القاهرة وجميع محافظات مصر بوجه عام، ونجحت في توقيع اتفاقيات شراكة والتي ستثمر عن ضخ استثمارات بقيمة 5 مليار جنيه وسيتم بموجبها إطلاق منشآت جديدة تحت علامتنا التجارية ألاميدا في كل من العاصمة الإدارية الجديدة، ومدينة العلمين، والإسكندرية، وأسيوط، والمنصورة، بهدف المساهمة في النمو الاقتصادي وتوفير أكثر من 5 آلاف فرصة عمل. كما تعمل المجموعة على إطلاق أكاديمية للتمريض بهدف تعزيز قدراتنا الاستيعابية فضلًا عن ضمان حصول المرضى على أفضل مستوى للرعاية الصحية.

أن الخطة التوسعية تتضمن التوسع في انشاء "مراكز التميز" في جميع منشأتها. توفر "مراكز التميز" خدمات طبية متكاملة للمرضى وتضم أحدث التقنيات المتطورة وتغطى 7 تخصصات رئيسية وهي علوم القلب، وعلوم الأعصاب، وعلوم الأورام، وعلوم جراحة العظام والعمود الفقري، وعلوم الكلى وزرع الكلى، وأمراض الجهاز الهضمي والكبد وزراعة الكبد، وأمراض الجهاز التنفسي.

وفى هذا السياق، صرح الدكتور فهد خاطر، رئيس مجلس الإدارة ومالك مجموعة ألاميدا للرعاية الصحية، أننا لا ندخر جهدًا لتقديم خدمات رعاية صحية مبتكرة وحديثة تتماشى مع المعايير العالمية. وأضاف أن الاستراتيجية التوسعية التي تتبناها المجموعة تهدف بشكل رئيسي إلى زيادة معدلات النمو بما يساهم في تعزيز قدراتنا وتحقيق الرؤية التي بنيت على أساسها المجموعة، وهي تقديم خدمات رعاية صحية متميزة للمصريين.

ومن جانبه قال نيراج ميشرا، الرئيس التنفيذي لمجموعة ألاميدا للرعاية الصحية، إننا نسعى لتقديم أفضل مستويات الرعاية الطبية للمرضى في جميع منشآتنا التابعة وضمان وصولها لمختلف فئات الشعب المصري. وأضاف ميشرا أن التحول الرقمي والتكنولوجيا يمثلان أولوية رئيسية بالنسبة للمجموعة، وهو ما ينعكس في التطوير المستمر لمنشآتنا واستخدام أحدث ما وصلت إليه تكنولوجيا المعدات الطبية لتقديم أفضل مستويات الرعاية الطبية للمرضى.

يذكر أن مجموعة ألاميدا للرعاية الصحية، قامت خلال الفترة الماضية بضخ استثمارات ضخمة في شراء أحدث الأجهزة العلاجية من كبرى الشركات العالمية لتقديم أفضل رعاية للمرضى بمستشفياتها المختلفة، وآخرها شراء أحدث جيل من PET-CT من شركة Siemens، بالإضافة إلى إنشاء وحدة علاج كيميائي متطورة بالكامل في مستشفى دار الفؤاد بمدينة نصر.

وبحلول نهاية العام، تعتزم المجموعة تركيب جهاز True Beam LINAC من شركة فاريان في مستشفى السلام الدولي في المعادي، وهو أحدث الأجهزة الطبية المتخصصة في تقديم العلاج الإشعاعي للأورام عبر أجزاء مختلفة من الجسم، بإجمالي استثمارات تصل إلى60 مليون جنيه، بالإضافة إلى مختبرات قسطرة القلب ثنائية المستوى ومجهر جراحة الأعصاب الأكثر تقدمًا في جراحة المخ والأعصاب.

وتبذل مجموعة ألاميدا للرعاية الصحية، جهود مكثفة في المساهمة في التنمية الاجتماعية من خلال مؤسسة خاطر لتنمية المجتمع، والتي أنفقت ما يقرب من 200 مليون جنيه؛ لتنفيذ مجموعة من المبادرات الهادفة إلى بناء وتحسين حياة المجتمعات الأشد احتياجًا في مصر.

وتتضمن جهود مؤسسة خاطر لتنمية المجتمع، تقديم الدعم لمستشفى القصر العيني من خلال التبرع بجهاز أشعة مقطعية، وجهاز تفتيت الحصوات، وجهاز قسطرة القلب، بالإضافة إلى تقديم الدعم من خلال إمداد مستشفى القصر العيني بالأدوات اللازمة لقسم المسالك البولية، وتوفير أطقم التمريض لقسم الطب الباطني، علاوة على ذلك، قامت مؤسسة خاطر بإمداد مستشفى أبو الريش للأطفال بوحدة زراعة الكلى ووحدة غسيل الكلى بالإضافة إلى تزويده بكوادر التمريض، إلى جانب ذلك تركيب جهاز العلاج الإشعاعي Varian LINAC بالمعهد القومي للأورام و جهاز Elekta LINAC بجامعة القاهرة.

وكجزء من التزامها بتخفيف احتياجات المجتمعات الأكثر احتياجًا في مصر، تدعم مؤسسة خاطر العديد من المنظمات غير الربحية التي تمثل المجتمع المدني، بما في ذلك المنظمات غير الحكومية والمؤسسات لبناء شراكات فعالة وطويلة الأجل ولتعزيز قدراتها.

أما بالنسبة للمبادرات المجتمعية لمجموعة ألاميدا، فقد دعمت المجموعة المواطنين بمحافظة الشرقية من خلال تلبية احتياجات منازلهم من الأسقف الإسمنتية، وتزويدهم بقوافل طبية وخدمات الاستشارات الطبية الهاتفية، بالإضافة إلى الإمدادات الغذائية. وخلال شهر رمضان المبارك، تدعم مؤسسة خاطر أكثر من 18,000 شخص كل عام.

وبفضل مسيرتها الحافلة بالإنجازات تمتد لأكثر من ثلاثة عقود في قطاع الخدمات الطبية، فضلًا عن منهجها الذي يقوم على التفاني في تقديم أفضل مستويات الرعاية الطبية للمرضى، فإن مجموعة ألاميدا مؤهلة للاستفادة من فرص النمو الجديدة التي تنبض بها السوق وذلك عبر تقديم رعاية طبية شاملة تضاهي المعايير العالمية للمصريين من خلال منشآتها التابعة.