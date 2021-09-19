«الشروط.. المستندات».. تفاصيل مسابقة الشهر العقاري للعاملين بالدولة.. نقل بـ«الدرجات المالية»

الشارقة - اميمة ياسر - كشفت وزارة العدل ممثلة في قطاع الشهر العقاري والتوثيق، حاجتها إلى عاملين من قطاعات الدولة المختلفة للعمل بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق، نقلًا من جهات عملهم الأصلية بدرجاتهم المالية، وذلك بعد موافقة المستشار وزير العدل على اتخاذ إجراءات الإعلان عن مسابقة النقل بالدرجات المالية، وذلك وفقًا للشروط التالية.

شروط مسابقة النقل بالدرجات المالية في وزارة العدل

1. أن يكون المتقدم من الخاضعين لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.

2. أن يكون المتقدم من المعينين على باب أول أجور ويتقاضى راتبه من موازنة الدولة وليس مثبتا على صناديق خاصة «فصل مستقل».

3. أن يكون المتقدم شاغلًا للدرجة الثالثة بالمستوى الوظيفي «ج، ب، أ» لوظائف القانون والهندسة والتمويل والمحاسبة والتنمية والإدارية.

4. أن يكون المتقدم شاغلًا للدرجة الرابعة بالمستوى الوظيفي «ب، أ» للوظائف الكتابية والفنية.

5. أن يكون المتقدم شاغلًا للدرجة السادسة بالمستوى الوظيفية «ب، أ» للوظائف الحرفية والخدمات المعاونة.

6. أن يكون المتقدم على المجموعة النوعية لوظائف القانون، الهندسة، التمويل والمحاسبة، التنمية الإدارية، الكتابية، الفنية، الحرفية، الخدمات المعاونة.

7. أن يجيد المتقدم العمل على الحاسب الآلي للمؤهل العالي والمتوسط.

8. ألا يزيد سن المتقدم عن 35 عامًا وقت صدور الإعلان.

9. ألا تقل درجة تقارير الكفاية في آخر عامين عن ممتاز.

10. أن يملأ المتقدم بيانات نموذج التقدم المرفق بالإعلان بخط واضح وبكل دقة.

11. الأماكن المطلوبة للعمل بجميع المحافظات وفقًا للاحتياجات الفعلية بكل محافظة، وعلى المتقدم تحديد المحافظة التي يرغب في العمل بها بالطلب المقدم منه برغبته في النقل للعمل بالمصلحة.

12. يتم تقديم إقرار بالموافقة على الاستمرار بالعمل بالمحافظة التي يرغب في العمل بها والتي يحددها بطلبه وفقًا للمحافظات المعلن عنها، ويرفق هذا الإقرار ضمن الأوراق، وحال تقدم بطلب للنقل مستقبلًا يتم حفظه لحين سد العجز بذات المحافظة.

13. للوزارة قبول أو رفض الطلبات في ضوء السلطة التقريرية المقررة بها وفقًا لأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية لاحتياجات الموارد البشرية.

14. ألا يكون صادرًا للمتقدم قرار بإجازة من العمل للدراسة أو لمرافقة الزوج أو للعمل نصف الوقت أو غيره.

15. إقرار بالالتزام بنظام العمل في مكاتب ومأموريات الشهر العقاري والتوثيق والسجل العيني.

16. لن يلتفت لأي طلبات تقدم أو ترد بعد الميعاد المحدد.

يرفق بطلب نموذج النقل المستندات الآتية:

1. صورة بطاقة الرقم القومي.

2. بيان حالة وظيفية حديثة معتمد ومختوم بخاتم شعار الجمهورية من جهة العمل موضحًا به «المستوى الوظيفي والمجموعة النوعية للمتقدم ودرجة تقرير الكفاية الحاصل عليها عن آخر عامين» وعمّا إذا كان محالا للمحاكمة الجنائية أو المحاكمة التأديبية من عدمه والجزاءات الموقعة عليه إن كان، وتاريخ الأقدمية إن وجد والعلاوات التشجيعية وتاريخ الحصول على آخر مستوى وظيفية.

3. ثلاث صور شخصية حديثة.

4. صورة من شهادت الدراسات العليا أو الخاصة باجتياز دورات حاسب آلي يكون المتقدم حاصلًا عليها.

5. صورة طبق الأصل من المؤهل الدراسي.

6. موافقة جهة العمل على النقل بالدرجة المالية.

7. بالنسبة للمتقدمين الحاصلين على مؤهل ليسانس حقوق، تكون الوظيفة التي يشغلونها باحث قانوني وليس محامِ.

الأماكن المطلوبة للعمل وفقًا لاحتياجات المحافظات الآتية:

وتقدم الطلبات باسم المستشار مساعد وزير العدل لشؤون الشهر العقاري والتوثيق اعتبارًا من اليوم الأحد الموافق 19 سبتمبر 2021، وحتى يوم الإثنين الموافق 18 أكتوبر 2021، أو بالبريد، ولن يلتفت إلى الطلبات التي ترد بعد انتهاء مدة الإعلان أو التي ترد دون النموذج المرفق أو غير المستوفاة لأحد الشروط الواردة بالإعلان، وذلك على العنوان التالي:

القاهرة/ لاظوغلي/ مبنى وزارة العدل/ الدور الرابع/ مكتب السيد المستشار/ مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقاري والتوثيق.