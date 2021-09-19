شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب اليوم في مصر الأحد 19-9-2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت أسعار الذهب اليوم الأحد في مصر استقرارا ملحوظا، مع توقف التداول على الذهب في البورصات العالمية والسوق المحلي، حيث تشهد الأسعار ثباتا بالنسبة للأونصة والتي تسجل 1754 دولار، وتشهد كافة الأعيرة استقرار في سوق الصاغة بمصر.

ويغلق سوق المعادن الثمينة عالمياً بدءاً من مساء الجمعة، وهي آخر تداولات الأسبوع بعد ظهور بعض البيانات الاقتصادية خاصة مع تراجع كبير للذهب منذ صباح الخميس، حيث هبطت الأونصة إلي مستويات 1764 دولار مقابل سعر 1785 دولار.

أسعار الذهب اليوم في مصر، عيار 21 تسجل 771 جنيها للجرام، أسعار الذهب عيار 18 تسجل 661 جنيها للجرام، أسعار الذهب عيار 24 تسجل 881 جنيها للجرام، الجنيه الذهب يسجل 6168 جنيها، أونصة الذهب في البورصات العالمية 1754 دولارا.

وهناك 3 أسباب رئيسية تسبب في هبوط سعر الذهب في البورصات العالمية، ولعل أبرزها هو الارتفاع الملحوظ للدولار مما يؤثر على تكلفة حيازة الذهب، ومن ثم حدوث تراجعات كبيرة في الذهب، والسبب الثاني هو ارتفاع في مبيعات التجزئة خلال أغسطس 2021 بشكل مفاجئ فوق المتوقع وهذا دفع الذهب للهبوط، وجاء السبب الثالث هو ارتفاع عائد السندات الأمريكية القياسية هذا الأسبوع.