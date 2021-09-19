شكرا لقرائتكم خبر عن "الخريف للطاقة" توقع عقداً بقيمة 358 مليون ريال مع شركة المياه الوطنية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة الخريف لتقنية المياه والطاقة عن ترسية عقد إدارة للتشغيل والصيانة لخدمات المياه والمعالجة البيئية في القطاع الأوسط (منطقة الرياض)، من قبل شركة المياه الوطنية على تحالف شركة الخريف لتقنية المياه والطاقة وشركة فيوليا الفرنسية.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الأحد، بأن قيمة العقد تبلغ 358 مليون ريال.

وبحسب البيان، تتولى الشركة من خلال العقد إدارة التشغيل والصيانة لخدمات المياه والمعالجة البيئية في منطقة الرياض عبر رفع الكفاءة التشغلية والمعرفة الفنية وجودة وتوفر الخدمات ومتطلبات الصيانة في القطاع.

هذا ويخدم القطاع منطقة الرياض ومدينة الرياض العاصمة للمملكة العربية السعودية وستملك شركة الخريف لتقنية للمياه والطاقة نسبة 49% من شركة المشروع لتنفيذ العقد.

وتتوقع الشركة أن ينعكس الأثر المالي للمشروع في الربع الأول من العام 2022، على أن تقوم الشركة بالإعلان عن أي تطورات مستقبلية بهذا الخصوص في حينه وخاصة بعد استلام النسخة النهائية من العقد وذلك بعد توقيعه من جميع الأطراف المعنية.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 21.7 مليون ريال خلال الربع الثاني من 2021، مقابل أرباح بلغت 26.2 مليون ريال في الربع الثاني من العام 2020.

وعلى النحو ذاته، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 48.6 مليون ريال خلال النصف الأول من 2021، مقابل أرباح بلغت 57.7 مليون ريال في النصف الأول من العام 2020.