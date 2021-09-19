شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية "أبومعطي" تعتمد توزيع أرباح سنوية بقيمة 10 مليون ريال والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم اعتمدت الجمعية العامة العادية لشركة عبدالله سعد محمد أبومعطي للمكتبات، بجلستها المنعقدة الخميس الماضي، الموافقة على توزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن العام المالي المنتهي في 31 مارس 2021، بقيمة 10 مليون ريال.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الأحد، بأن الأرباح سيتم توزيعها بواقع 0.5 ريال للسهم، وبنسبة توزيع إلى قيمة السهم الاسمية تبلغ 5%.

وبحسب البيان، وافقت الجمعية على صرف مبلغ 900 ألف ريال مكافأة سنوية لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 مارس 2021.

واعتمدت الجمعية النتائج المالية والحسابات الختامية عن العام المالي المنتهي في 31 مارس 2021.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 5.3 مليون ريال خلال العام المنتهي في 31 مارس 2021، مقابل أرباح بلغت 13.9 مليون ريال في العام المنتهي في 31 مارس 2020.

وأرجعت الشركة انخفاض الأرباح خلال العام المنتهي في 31 مارس 2021 إلى انخفاض المبيعات بنسبة 22.18% بسبب القرارات الصادرة من الجهات المختصة ضمن الإجراءات والتدابير الاحترازية وتحويل نمط الدراسة إلى التعليم عن بعد للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، بالأضافة الى سداد فروقات جمركية عن سنوات سابقة بقيمة 2.5 مليون ريال.