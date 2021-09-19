شكرا لقرائتكم خبر عن "التموين" توقع عقداً مع الخطوط الحديدية السعودية بقيمة 75 مليون ريال والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة الخطوط السعودية للتموين عن إبرام عقدها مع الشركة السعودية للخطوط الحديدية، وذلك لتقديم خدمات الطعام والمشروبات بعربات، كافتيريا ومحطات القطار (مسار الشمال والشرق).

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الأحد، بأن قيمة العقد التقديرية تقارب 75 مليون ريال، علماً بأن المدة التعاقدية تمتد إلى ثلاث سنوات ميلادية.

وتتوقع الشركة أن يؤثر هذا العقد بشكل إيجابي على نتائجها المالية اعتباراً من الربع الرابع من عام 2021، مما يساهم في استدامة أعمال الشركة وزيادة تدفقاتها النقدية وتعزيز مجموعة أعمالها مع عملائها.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي خسائر بلغ 17.4 مليون ريال خلال الربع الثاني من 2021، مقابل خسائر بلغت 143.8 مليون ريال في الربع الثاني من العام 2020.

وأرجعت الشركة انخفاض الخسائر خلال الربع الثاني من 2021 إلى التعافي من آثار جائحة كوفيد 19 نتيجةً للإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة للحد من انتشار الفيروس وخاصةً عودة الرحلات التجارية الدولية خلال هذه الفترة، حيث أدى عودة الرحلات إلى التأثير الإيجابي المباشر على عمليات الشركة مع زيادة في الإيرادات بنسبة 127.321% (257.1 مليون ريال سعودي).

وعلى النحو ذاته، حققت الشركة صافي خسائر بلغ 47.5 مليون ريال خلال النصف الأول من 2021، مقابل خسائر بلغت 128.2 مليون ريال في النصف الأول من العام 2020.