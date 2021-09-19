شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الريال السعودى اليوم الأحد فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تباين سعر الريال السعودى، اليوم الأحد 19-9-2021، أمام الجنيه المصرى، خلال تعاملات أولى أيام الأسبوع للبنوك العاملة فى مصر، مسجلا ثباتا فى البنك الأهلى المصرى وبنك مصر عند سعر 4.17 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، فى حين تباين سعره فى "مصرف أبو ظبى الاسلامى ليسجل 4.10 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع مقابل سعره الخميس الماضى كان بـ 4.11 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

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وجاء سعر الريال السعودى فى عدد آخر من البنوك العاملة فى مصر، كالتالى: وجاء سعر الريال السعودى فى عدد آخر من البنوك العاملة فى مصر، كالتالى: سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى4.17 جنيه للشراء.

4.20 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى4.17 جنيه للشراء.

4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية4.12 جنيه للشراء.

4.20 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib4.17 جنيه للشراء.

4.20 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك مصر4.17 جنيه للشراء.

4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك البركة4.08 جنيه للشراء.

4.20 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك قناة السويس4.15 جنيه للشراء.

4.20 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى مصرف أبو ظبى الإسلامى4.10 جنيه للشراء مقابل سعره بالأمس كان بـ 4.11 جنيه.

4.20 جنيه للبيع.