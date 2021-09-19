شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت.. طلب رفع الطاقة التشغيلية للمطارات بعد قفزة بأسعار التذاكر والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ذكرت مصادر مسؤولة في الإدارة العامة للطيران المدني بالكويت، أن الإدارة طلبت مجددا من مجلس الوزراء زيادة الطاقة التشغيلية للمطار، التي تبلغ حاليا 10 آلاف مسافر قادم إلى البلاد يوميا.

وتهدف "الطيران المدني" من هذا القرار إلى زيادة أعداد القادمين إلى البلاد، وبالتالي سينعكس الأمر إيجابا على انخفاض أسعار التذاكر.

وكانت أسعار التذاكر القادمة إلى الكويت، خاصة من وجهتي مصر والهند، شهدت ارتفاعات قياسية غير مسبوقة مع بداية عودة التشغيل بين الكويت وهذه الوجهات، حيث وصلت أسعار التذكرة الواحدة القادمة إلى الكويت الى نحو 500 دينار كويتي (1600 دولار) للراكب الواحد، ولكنها عادت وانخفضت إلى 350 دينارا للتذكرة بالمتوسط، بحسب صحيفة الأنباء.

في سياق متصل، أكدت مصادر مسؤولة في مكاتب السياحة والسفر للصحيفة ذاتها أن شركات الطيران العاملة في مطار الكويت حاليا استنفدت كامل «الكوتا» المخصصة لها في مطار الكويت، حيث تترقب الشركات زيادة الطاقة التشغيلية للمطار لإطلاق عدد من الوجهات الجديدة، ومنها وجهات في مصر والهند، وبعض الدول الأوروبية مثل إيطاليا.