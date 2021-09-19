شكرا لقرائتكم خبر عن الإسكان السعودية: أكثر من 45 ألف أسرة استفادوا من "البناء الذاتي" خلال 7 أشهر والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم بلغ عدد الأسر السعودية المستفيدة من القرض العقاري المدعوم للبناء الذاتي 45.82 ألف أسرة، وذلك من بداية شهر يناير حتى أغسطس 2021.

يأتي ذلك امتداداً للخيارات السكنية والتمويلية المتنوعة التي يتيحها برنامج "سكني" لتسهيل تملّك الأسر السعودية باستحقاق فوري وإجراءات سهلة وميسرة وفقاً لرغباتهم واحتياجاتهم، بهدف زيادة التملّك السكني إلى 70% بحلول العام 2030، تماشياً مع مستهدفات برنامج الإسكان - أحد برامج رؤية المملكة 2030، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

ويأتي هذا العدد ضمن الأسر التي أعلن البرنامج استفادتها منذ بداية العام الجاري، بما يتجاوز 145 ألف أسرة منها 115.038 ألف أسرة سكنت منازلها حتى أغسطس 2021، ضمن إجراءات سهلة ميسرة عبر موقع وتطبيق "سكني".

ويُشترط للحصول على القرض المدعُوم للبناء الذاتي أن يكون المواطن مستحقاً للدعم السكني ويمتلك أرضاً سكنية، ورخصة بناء سارية المفعول، إضافة إلى توفر دخل ثابت يمكّنه من الحصول على القرض، وعدم الحصول على دعم سكني سابق.

ويوفّر برنامج سكني خدمات متنوعة لمستفيدي خيار "البناء الذاتي" ممن يمتلكون أراضيهم تتيح لهم اختيار "التصاميم الهندسية" التنفيذية التي تتميز بأسعارها المناسبة وجودتها العالية، بالشراكة مع عدد من المكاتب الهندسية ذات الخبرة والكفاءة لتوفير أكثر من 36 تصميماً مميزاً يراعي الجودة والأساليب العصرية الحديثة في البناء، إضافة إلى خدمة "المقاول المعتمد" لتسهيل تنفيذ التصاميم الهندسية لمستفيدي "البناء الذاتي"، وغيرها من الخدمات مثل "التصميم الداخلي".