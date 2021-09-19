الاقتصاد

سعر اليورو اليوم الأحد 19-9-2021 بالبنوك

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القاهرة - سامية سيد - انخفض سعر اليورو اليوم الأحد الموافق 19-9-2021، أمام الجنيه المصرى، خلاء بدء تعاملات البنوك العاملة فى مصر فى أولى أيام الأسبوع، ليسجل فى البنك   18.33جنيه للشراء، و18.55 للبيع، مقابل سعره الخميس الماضى كان بـ 18.38جنيه للشراء، و18.60 للبيع، أما متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى سجل 18.41جنيه للشراء، و18.53 جنيه للبيع.

 

 

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ويقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديث فورى للأسعار حال تغيرها.

 

 

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وسجل سعر اليورو فى بعض البنوك كالتالى:

سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى18.41 جنيه للشراء.

 

18.53 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى18.33 جنيه للشراء مقابل سعره بالأمس كان بـ 18.38 جنيه.

18.55 جنيه للبيع مقابل سعره بالأمس كان بـ 18.60 جنيه.

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سعر اليورو فى بنك مصر18.33 جنيه للشراء.

 

18.55 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك الإسكندرية18.32 جنيه للشراء.

 

18.57 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك البركة18.48 جنيه للشراء.

18.62 جنيه للبيع.

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سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib18.36 جنيه للشراء.

 

18.57 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى18.38 جنيه للشراء.

 

18.57 جنيه للبيع.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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