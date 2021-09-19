شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الحديد اليوم الأحد.. 14300-14700جنيه للطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أسعار مواد البناء حديد تسليح، واسمنت"، استقرارا في السوق المحلي اليوم الأحد 19-9-2021، حيث سجلت أسعار حديد التسليح 14200- 14600 جنيه للطن تسليم أرض المصنع وسعر المستهلك يتراوح بين 14300-14700 جنيه للطن.

كما استقرت أسعار الأسمنت الأسود البورتلاندي لتتراوح بين 880- 1100جنيه للطن تسليم أرض مصنع، وسعر المستهلك بين 1050-1250 جنيها للطن، وتراوحت أسعار الأسمنت "الأبيض" بين 2350-2450 جنيها للمستهلك، واستقر سعر الأسمنت "المخلوط" بين 600 - 700 جنيه تسليم أرض مصنع، والمستهلك 700-800 جنيه للطن.

وتراوحت أسعار الجبس بين 550-650 جنيها للطن سعر المصنع و600-700 جنيه للطن سعر المستهلك، وسجلت أسعار الطوب بين 750-950 جنيها للألف طوبة، وأسعار الرمل تراوحت بين 60-100 جنيه للمتر حسب المكان.