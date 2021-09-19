أسعار العملات اليوم الأحد 19-9-2021 فى مصر

القاهرة - سامية سيد - تباينت أسعار العملات فى أولى أيام الأسبوع للبنوك الأحد 19-9-2021، أمام الجنيه المصرى، وذلك خلاء بدء التعاملات الصباحية للبنوك المصرية، حيث استقر سعر الدولار عند سعر 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع، فى حين انخفض سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى، عند سعر 18.33 للشراء، 18.55 جنيه للبيع، مقابل سعره الخميس الماضى كان بـ 18.38 للشراء، 18.60 جنيه للبيع.

كما تباين سعر صرف الدينار الكويتى اليوم أمام الجنيه المصرى، عند سعر 49.32 جنيه للشراء، و52.33 جنيه للبيع مقابل سعره الخميس الماضى كان بـ49.35 جنيه للشراء، و52.33 جنيه للبيع، وهذه الأسعار طبقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

ويقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديث فورى للأسعار حال تغييرها.

ووفقا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى اليوم والتى جاءت كالتالى:

​​سعر الدولار اليوماستقر سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصرى عند سعر 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى. سعر اليورو الأوروبى اليوم

انخفض سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى، عند سعر 18.33 للشراء، 18.55 جنيه للبيع، مقابل سعره الخميس الماضى كان بـ 18.38 للشراء، 18.60 جنيه للبيع، وذلك وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

سعر الجنيه الإسترلينى اليومانخفض سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى عند 21.47 جنيه للشراء، 21.74 جنيه للبيع، مقابل سعره الخميس الماضى كان بـ 21.53 جنيه للشراء، 21.80 جنيه للبيع، وذلك وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى. سعر الريال السعودى اليوماستقر سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى، عند سعر 4.17 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، طبقا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى. سعر الدينار الكويتى اليومتباين سعر صرف الدينار الكويتى اليوم أمام الجنيه المصرى، عند سعر 49.32 جنيه للشراء، و52.33 جنيه للبيع مقابل سعره الخميس الماضى كان بـ49.35 جنيه للشراء، و52.33 جنيه للبيع ، وهذه الأسعار طبقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.