الاقتصاد

أسعار الدواجن اليوم.. 25 جنيها للكيلو فى المزرعة

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القاهرة - سامية سيد - يرصد الخليج 365 أسعار الدواجن اليوم الأحد 19-9-2021، في السوق المحلي، حيث سجلت أسعار الدواجن البيضاء بين 25-26 جنيها للكيلو في المزرعة، وسعر الكيلو للمستهلك يتراوح بين 30-32 جنيها للكيلو. 

 

كما استقرت أسعار الدواجن الساسو 44 جنيها، والدواجن المجمدة وزن 1كجم بين 34-38 جنيها للكيلو، واستقرت الدواجن البلدى عند 32 جنيها للكيلو في المزرعة، وتراوح سعر المستهلك بين 34-38 جنيها للكيلو، أسعار الأمهات 22 جنيها في المزرعة. 

 

وبالنسبة لأسعار البيض فسجلت كرتونة 42-43 جنيها سعر المزرعة، وتراوح السعر للمستهلك بين 46-50 جنيها للكرتونة، سعر كرتونة البيض الأحمر بين  45 جنيها في المزرعة ويصل السعر للمستهلك بين 50-53 جنيها، وأسعار البيض البلدى في المزرعة بين 51-53 جنيها ويتراوح السعر للمستهلك بين 54-57 جنيها. 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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